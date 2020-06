Tras las críticas, Héctor Chibán se defendió: "He cumplido estrictamente las instrucciones sanitarias"

Tras el episodio que tuvo lugar en el expeaje de Aunor, y ante las críticas recibidas, el diputado Héctor Chibán dialogó con InformateSalta donde se defendió de las acusaciones, apuntó que el desprestigio se debe a que “desafió al poder” y afirmó que en ningún momento incumplió las normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia.

En primer lugar dijo que se encuentra “azorado, estupefacto por lo que está pasando, la misma opinión tenemos desde mi familia, que ha debido soportar todo este arsenal de agravios, sin fundamentos”, señaló Chibán quien agregó que en aquel momento como hasta el presente “he obrado acatando y cumpliendo estrictamente las instrucciones” que le dieron las autoridades policías y sanitarias del control en el ex peaje.

“Esto es una muestra de persecución política por todas las cosas que he dicho”

Sobre este punto y por lo ocurrido con el arribo de su hijo, Chibán explicó que fue el personal del control quienes “me pidieron si podría trasladarlo, tras 8 horas retenido ilegalmente, eran las 00.30 cuando me piden que lo traslade porque no había ningún móvil para hacerlo y yo acepté, pidiendo constancia que era pedido de las autoridades y que un médico me indique cómo debía trasladarlo”.







Por las indicaciones, dijo que su hijo se subió a la parte trasera de un auto, del lado opuesto al conductor, por lo cual nunca tuvieron contacto. “Cuando hago 10 metros, sale otro médico, diciendo que no podía trasladar a mi hijo, entonces llaman a un remis para que lo trasladen y lo terminan llevando en un remis, entonces no sé cuál es el incumplimiento en que he incurrido”.

“Los controles son definitivamente deficitarios, improvisados y descoordinados”

Acusaciones

Chibán recordó que se sometió a las pruebas para coronavirus, dando negativo tanto para él como para su hijo, de quien aclaró que vino a cumplir la cuarentena en Salta y a trabajar “como cualquier ciudadano que efectivamente puede hacerlo, venía con todos los permisos habilitantes, pasó por dos puestos de control y estaba todo correcto, en Aunor lo demoraron ocho horas por instrucción de la ministra de Salud, conforme me lo dijo un policía a las 22 horas, y está todo grabado”, sentenció.

Respecto a las críticas emitidas desde la Legislatura, sobre todo luego que el diputado fuera a una sesión el día posterior, éste les recriminó: “He guardado absoluta distancia con mi hijo y seguido las instrucciones sanitarias, ¿o mis pares creían que yo quería enfermarme? ¿O creían que quería enfermar a alguien?".

“No veo ningún motivo para ser sancionado, ningún fiscal o juez me citó, en ningún momento me aparté de las normas vigentes”

También apuntó al Senado, quien pidió informes sobre lo ocurrido. “Con ‘Chibán’ están haciendo todo un circo pero con (Guillermo) Durand Cornejo, que llegó de Colombia en el momento más estricto en que se debía cumplir la cuarentena y al día siguiente estuvo sentado en su banca, nadie dijo nada; ¿dónde estaban los senadores?”, interrogó.

Más allá de esta situación, dijo que está cumpliendo la cuarentena voluntaria “dado que nadie me ha comunicado definitivamente qué es lo que debo hacer”, como así que se siente respaldado desde la Unión Cívica Radical, por los diputados de la oposición que se solidarizaron con él y por la gente.