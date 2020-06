UNSa: "Estaríamos cerrando el 12 de marzo del 2021 el ciclo lectivo de este año"

El rector Víctor Claros indicó por radio CNN Salta que no tienen una normativa nacional que establezca cuando se volverá con el cursado presencial. Además, indicó que hay carreras en donde solo el 50% de los alumnos puede cursar de manera virtual. Para los exámenes todavía no hay una decisión tomada.

En el marco de la pandemia por el coronavirus, fueron muchas las actividades que necesitaron readecuarse para poder seguir adelante en medio del resguardo preventivo por la presencia de la enfermedad, Este fue el caso de las clases universitarias, las cuales debieron suspender su modalidad presencial para pasar al desafío de la virtualidad, alterando su calendario académico.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MZH-, el rector de la Universidad Nacional de Salta, el contador Víctor Claros, se refirió a lo que fue este desafío. “Se han tomado muchas medidas, el tema estaba no solo en ver qué sucedía con los jóvenes en su etapa académica (…), las clases se vienen dictando de forma virtual, ya estábamos cerca de las 1000 aulas virtuales, hubo mucha capacitación tanto de la Secretaría Académica como de cada Facultad para le enseñanza, enseñando primero a los docentes, quienes hicieron un trabajo muy fuerte”, sintetizó.

#AHORA Víctor Claros, rector de la UNSa, en #LaMañanaDeLaCNN. "Estaríamos cerrando el 12 de marzo del 2021 el ciclo lectivo de este año" — CNN Radio Salta (@cnnradiosalta) June 11, 2020

A esto, el rector no desconoció la problemática de la conectividad. “Claro que hubo alumnos que no han llegado a la virtualidad, (hubo) aquellos que no estaban disponibles a la conectividad por la cuestión económica” como así que “muchos dependen de los parajes más alejados, donde aparte de lo económico también pierden la conexión”, manifestó enumerando que el porcentaje de alumnos estudiando en el hogar era variable, “hay facultades que están en un 95%, hay otras que están en el 50%”.

No obstante aclaró que, al momento de tomar exámenes de los contenidos dictados, “se los va a respetar a todos, no se puede tomar un examen si no ha tenido la posibilidad de estar en lo virtual”, precisó.

#AHORA Víctor Claros, rector de la UNSa, en #LaMañanaDeLaCNN. "Hay facultades que están en un 95% en la virtualidad, otras en el 50%" — CNN Radio Salta (@cnnradiosalta) June 11, 2020

En cuanto a cómo seguirá el calendario académico y si se retomará la modalidad presencial, Claros dijo que no hay una normativa que anticipe cuándo pasará esa cuestión. “Se ha empezado a hablar cómo haríamos para terminar el año, en un trabajo bueno de la Secretaría Académica, estaríamos cerrando el 12 de marzo de 2021 este ciclo, por supuesto hablamos si se podía en lo presencial, que sería mucho mejor, la Unsa es presencial sobre todo”, indicó.

Más allá de este panorama, Claros se vio optimista dado que, pese a las complicaciones, muchos chicos han podido cumplimentar sus estudios y recibirse. “Hicimos la entrega de 120 títulos, la próxima semana se hace la entrega de otros 100 títulos y ya se tomaron tesis finales”, concluyó en el programa “La mañana de CNN”.