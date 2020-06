Caos vehicular en Tres Cerritos por protesta de trabajadores de EDVSA

Trabajadores reclaman por los despidos que sufrieron por parte de la empresa de construcción EDVSA que prestaba un servicio a la minera Mansfield en Salta como a otras empresas en todo el país. “Son 90 días que estamos despedidos, hemos sido despedidos por WhatsApp” indicó uno de los trabajadores Ramiro Frías.

Relató que se encontraban trabajando en la Puna cuando al bajar les llegaron los WhatsApp de despidos. “EDVSA nos botó a todos y se fueron de la provincia, somos 250 familias y nosotros estamos reclamando” agregó.







Por otro lado, apuntó al gremio UOCRA ya que cuando solicitaron su protección les informaron que si bien realizan el aporte solidario del 1,5% al no ser afiliados no puede representarlos. “No somos afiliados al gremio pero para descontarnos el aporte solidario, el seguro de vida y otras cosas si existimos pero para otras no, la UOCRA está pintada no hace nada por los trabajadores” agregó.

“Hemos mandado telegramas (a EDVSA) como corresponde, desde mi lugar, les mande telegrama reclamándole, han pasado 15 días y no me contestan y no lo van hacer. Estuve 10 meses trabajando, nos han botado de la noche a la mañana sin decirnos nada de nada” concluyó.