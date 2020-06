Comerciante denuncian que el auto de un repatriado tapa su negocio y pone en riesgo a todos

Desde hace algún tiempo el traslado, alojamiento y manejo de los repatriados fue muy cuestionado. Hoy hay varios hoteles que prestan este servicio y la mayoría está en el centro capitalino, producto de esto cada tanto hay reclamos de ciudadanos que ven vulnerada su salud y su seguridad.

Verónica, una comerciante de Urquiza al 700, justo en diagonal al hotel La Florida que aloja repatriados dialogó con InformateSalta para hacer pública una situación, que si bien siempre la vivió por la gente que no respeta las normas de tránsito en general, que considera mucho más seria ya que se trata de un auto de repatriados que para ella es un foco de infección latente.







Llegó a su comercio alrededor de las 9 de la mañana y encontró un automóvil que es de un repatriado estacionado en la puerta de su local. "Es de un repatriado que está en el hotel Florida. Primero y principal que es una parada de taxi y segundo yo me dirigí a un policía, me trataron bien, pero salió un policía del hotel y me dijo: "Hacé lo que quieras, llamá primero al 911, llamá a dirección de control a Vialidad, a donde vos quieras, porque este auto tiene permiso especial".

La mujer también denunció que tras este cruce de palabras con el policía del hotel, dos policías quisieron tomarle sus datos, situación que sintió algo intimidante y fuera de lugar.

Pide a quienes les corresponda velar por la salud de la comunidad y los comerciantes de la zona tomen cartas en el asunto.