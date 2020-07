Un recolector de residuos bonaerense encontró 3 mil dólares en la basura y los devolvió

Dardo Miranda tiene 36 años. Hace un año y medio que trabaja en la planta recicladora de basura. Y este lunes encontró 3 mil dólares en plena tarea: su día cambió radicalmente. ¿Cumplió uno de sus sueños? ¿Hizo un arreglo en la casa? ¿Se compró un auto? No, los devolvió.

"Nunca había tenido estos billetes en mis manos y no conocía el valor. Le avisé a mi jefe, los guardé en el bolsillo hasta que apareció su dueño y se los devolví porque esa plata no me correspondía porque no era mía", contó.

Lo que encontró es el equivalente a muchísimas horas de trabajo (casi 400 mil pesos si lo convertimos en pesos con valor dólar blue). Sin embargo, Dardo Miranda aclaró que "es un tipo honesto, y que jamás pensó en quedarse con la plata".

"Para mí es una fortuna. Cuando el dueño se acercó a mi trabajo le entregué los billetes. Me agradeció, me pidió la dirección de mi casa y me dijo que me iba a mandar un regalo. No lo estoy esperando, pero si llega será bienvenido. Sé que Dios me va a recompensar", concluyó Dardo

Dardo perdió a sus papás cuando era chico. Con su hermano crecieron en el pueblo Cañada Seca, en la provincia de Buenos Aires: fueron a la escuela, se apoyaron, se acompañaron y formaron sus familias. Como si la vida no le puso obstáculos, se le incendió la casa y gracias a la ayuda de vecinos y familiares logró salir adelante. Pero nunca bajó los brazos y se mudó a la ciudad santafesina de Rufino. Allí conoció a Graciela, su esposa, con quien se casó hace cuatro años, publica Canal 13.

Dardo también le agradece mucho a doña Elsa, una vecina que le golpeaba la ventana para despertarlo y le preparaba el desayuno para ir a la escuela. Seguramente ella también le habrá enseñado el valor de la honestidad, que tan bien aprendió a lo largo de su vida.