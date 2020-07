Vuelta a clases: Educadores debatirán el protocolo pero permanece la incertidumbre

Tras medio año afectado por la pandemia del coronavirus, el ciclo lectivo busca definir las cuestiones pendientes para su eventual y pronto regreso al dictado presencial de las clases, con el armado de un protocolo que será analizado entre las autoridades y los gremios docentes, desde los cuales mantienen la incertidumbre si están las condiciones dadas para el retorno a las aulas.

En las últimas horas, comenzó a circular el “borrador del protocolo” entre los docentes, anticipando acciones a implementarse. A modo de síntesis, por aulas habrá una cantidad mínima de alumnos para garantizar el distanciamiento y evitar la aglomeración de personas. En caso de que un alumno presente sintomatología de COVID-19, sus compañeros dejarán de asistir y se desinfectará la instalación. Si diera positivo, sus compañeros deberán cumplir el aislamiento de 14 días. Si es negativo, se continúa con el dictado de contenidos.

Familiares podrán asistir a los establecimientos previo turno con la institución o en casos de urgencia. No se podrá compartir espacios cerrados por más de 15 minutos, se buscará garantizar la ventilación de los establecimientos y el uso del tapaboca será permanente. Además se prevé que las instituciones cuenten con los insumos de sanidad e higiene necesarios.

Este “borrador” será sometido al análisis entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes una vez concluido el receso invernal. Mientras tanto ya hay algunas aseveraciones e interrogantes por parte de los últimos, no solo por la cuestión edilicia y de insumos, sino también epidemiológica.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el titular de AMET, Eloy Alcalá manifestó que “nos enteramos del comunicado que salió de Planeamiento Educativo, para iniciar una ronda de consultar sobre el borrador para la vuelta a clases, esto nos sorprendió porque trabajamos en el protocolo para la toma de exámenes, no para la vuelta a clases, dado que la situación de la provincia está cambiando paulatinamente”.







Sobre este punto aseveró que “vemos complicado el retorno de los chicos, las escuelas no están en condiciones todavía, hay muchas que no tienen ordenanzas, los sanitarios, en parajes no tienen agua, y lo venimos denunciando hace muchísimos años”. A esto sumó la preocupación por los insumos de limpieza y que las escuelas puedan abastecerse de los mismos.

“El avance de la pandemia en la provincia es preocupante”

Por otra parte, comentó que el foco de atención educativo está puesto “en los chicos que están en los últimos años del nivel secundario, en nuestro caso el 6° año, porque esos chicos no tienen posibilidad de recuperar contenidos”. También puntualizó como falencia la conectividad de los docentes y los trabajos en talleres o laboratorios que “no se pueden concretar, eso no se puede hacer a distancia, lo tendremos que analizar”.

Finalmente, en la comunicación que tuvo con 'La mañana de CNN' Alcalá no descartó como alternativa un acomodamiento de la currícula para que en el primer cuatrimestre del 2021 se puedan recuperar contenidos de este ciclo lectivo. “La recuperación se concretará en 2022, esto llevará tiempo”, reconoció para concluir.

