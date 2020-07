Crisis en Aguas Palau: Trabajadores dejaron de prestar servicio y protestan afuera de la planta

Tras 4 meses sin respuestas a su situación y ante la incertidumbre que atraviesan, los trabajadores de Aguas Palau decidieron no seguir prestando su servicio laboral en la planta ubicada en Rosario de la Frontera, quedándose en protesta afuera de la misma hasta que obtengan soluciones a sus demandas.

Cabe recordar que fue en diciembre del año pasado cuando informamos acerca de los reclamos de los trabajadores de la planta por el atraso en el pago de sueldos. Pasaron los meses y la situación se fue complicando cada vez más. Los trabajadores temen perder la fuente laboral, en una coyuntura cada día más difícil por la crisis generado por la pandemia.

InformateSalta se comunicó con Alberto, uno de los trabajadores, quien comentó la situación: “Estamos aquí, afuera de la planta en asamblea permanente, nos quedamos hasta que se nos dé una solución”, sentenció el operario quien recordó que “estamos hace ya cuatro meses sin recibir un sueldo, solo un ATP de $16.000” el cual no satisface sus necesidades.

A esto puntualizó que son 14 las familias que viven en el miedo de no saber qué pasará con sus fuentes de trabajo, las cuales tienen entre 2 y 3 hijos cada una. En vista a este malestar que está viviendo “desde hoy nos quedamos en las afueras de la planta hasta recibir una respuesta, desde la empresa no hemos recibido nada, siempre buscamos una conversación pero siempre nos dicen que no tiene dinero”, aseveró.

Fue hace semanas donde pudieron plantearle la situación al ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, esperando volver a dialogar con él. “No hemos vuelto a tener contacto pero tenemos una buena relación con él, esperamos tener un diálogo con él, ese fue su compromiso”, agregó.