¿Cómo hacen las loterías para seguir atrayendo a más personas?

Todas las semanas, las diferentes loterías y quinielas promocionan sus premios mayores. Y, si bien pueden tratarse o no de pozos acumulados de semanas o menos, este premio de dinero siempre es de millones de pesos. Esto hace que el estímulo de las personas esté fijo en una solo cosa: el premio mayor.

Después de todo ¿Quién no quisiera darse el lujo de obtener una cantidad de dinero así de grande? Podemos decir entonces que el primer gancho es esa cantidad de plata en juego y la fantasía de que sea una sola persona la que se haga del premio máximo. Sin embargo, esto no es suficiente para seguir convenciendo a personas.

Si bien no todas ellas no se especializan en matemáticas, no hace falta saber manejar números para entender que las probabilidades de ganar un juego de ese tipo son mínimas.

El sistema que implementa la quiniela de Salta, además de las otras múltiples opciones en el mercado, es el de expedir tickets o cartones impresos con diferentes posibilidades. Además de la dificultad que generar dar el número mayor, la posibilidad de dar con la combinación correcta se hace incluso más difícil si tenemos en cuenta que la cantidad de números que hay que acertar suele ser de entre 6 y 7 dígitos. A mayor cantidad de posibilidades, menos la chance de dar con ese número ganador. Aun así, las personas siguen comprando.

Hay quienes pueden decir que el incentivo que tienen es el de ayudar a los demás. Después de todo, las loterías y quinielas son organizadas por organismos estatales.

La mayoría de ellas han sido creadas como un método de incentivo para que las personas puedan aportar un dinero extra. Este sería destinado para obras de infraestructura, salud y educación, además de conformar el dinero que sería parte del premio mayor.

Son millones y millones de pesos los que ingresan en las arcas estatales mediante diferentes juegos de azar (entre los cuáles también se suma todo lo que tenga que ver con hipódromos, casinos o bingos). Esa podría ser la respuesta que da una persona para decir por qué sigue jugando a este tipo de divertimentos.

Sin embargo, al final del día, la respuesta de muchas personas va a ser que querían intentarlo. No hay una razón mayor que tratar de tentar a la suerte y ver si esta semana son algunos de los afortunados que al menos da con unos de los premios menores. Con solo ese motivo es suficiente para acercarse a una agencia, jugar y luego chequear en una página que muestre los resultados.

Agradecemos a Mauricio de QueSuertudo por brindarnos esta nota para nuestro portal.