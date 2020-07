En medio de la incertidumbre, los trabajadores de Palau esperan soluciones

Desde hace ya cuatro meses, son catorce los empleados de la empresa Palau que están sin poder cobrar sus sueldos y solo se mantienen con el ATP d $16 mil cuando ellos cobraban sueldos de hasta $45 mil.

En la desesperación de buscar respuestas de los responsables, los empleados pararon la empresa y así fueron tomando distintas series de medida, incluso un acampe la semana pasada, pero hasta ahora la solución no llega y las situación para cada una de las 14 familias es acuciante.

Alberto Rivadeo, uno de los empleados, dialogó con InformateSalta indicando que viajaron hasta Salta Capital y se reunieron con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, quien accedió sin inconvenientes a la reunión la cual para ellos fue muy positiva, decidiendo levantar su acampe con la esperanza de avanzar en sus demandas.

“La reunión fue muy productiva, llegamos a un acuerdo, vamos a negociar porque lo del ministro fue muy alentador, están buscando un socio-accionista que pueda mantener la producción”, resumió Rivadeo ante este medio.

El operario también comentó que posteriormente concurrieron los 10 empleados a una reunión de Conciliación Obligatoria con el abogado representante de la firma, a quien identificó como el doctor Ferrante. “La empresa está en un capricho, nos querían dar $10 mil para producir de nuevo y que después pagaba la deuda. Que iban a depositar los 10 en el transcurso de la semana que viene, no se aceptó, es una locura. Fueron a buscar un arreglo de $10 mil para producir porque tienen venta. ¿Ahora pueden vender? No han podido vender durante 4 meses, están jugando con la necesidad de las 14 familias”

Rivadeo contó que la empresa tiene actualmente una producción valuada en 2 millones que ahora estarían empezando a vender. Actualmente los empleados están yendo a sus lugares de trabajo cumpliendo el horario de 6 a 15 horas a la espera de una solución.

Por último el empleado contó la situación que vive él y algunos de sus compañeros debido a la falta de dinero. “Un compañero que tuvo un accidente de trabajo, este señor por no cobrar y por no tener ART se encuentra en un estado de depresión total en la casa. Otro compañero se estaba haciendo un tratamiento especial con rayos y lo tuvo que cortar porque son $7000 por mes. Mi señora es operada del corazón tengo una pastilla que me sale $6000, una clase de pastilla y tengo que andar mendigando y de ahí las necesidades, el sueldo es alimenticio, somos 14 familias que tenemos 22 años ahí adentro”, concluyó.