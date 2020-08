Biella: “Las reuniones sociales clandestinas pueden ser una bomba atómica”

Tras una jornada record por la cantidad de nuevos infectados en Salta, el doctor Bernardo Biella fue entrevistado por radio CNN Salta - 94.7 MHZ, donde señaló que el crecimiento en la cifra de contagiados era esperable.

“Prácticamente pasaron 14 días desde que ocurrió el brote en zona Norte, entonces estábamos esperando que pudiera haber un aumento de casos en San Martín, Orán, que es lo que ha ocurrido. Los contactos están casi todos determinados, es decir que no se está perdiendo el hilo del primer paciente originario, estamos completando el árbol epidemiológico”, dijo el asesor del COE.







En este sentido, Biella destacó que en el resto de la provincia, incluyendo Capital, se mantiene un número más o menos estable, pese a que aumentaron las consultas por patologías respiratorias. “Venimos de una semana muy fría en donde las enfermedades respiratorias son la vedette, entonces esto generó que haya un mayor número de pacientes en las guardias”.

Con respecto a la recuperación de pacientes asintomáticos y al alta de los mismos, sin una nueva muestra de PCR, el doctor explicó: “A nivel mundial, se ha visto que a partir del día 10, la carga viral en saliva cae de manera abrupta y aumentan las defensas en las personas, es por eso que a los pacientes asintomáticos positivos les dan el alta. Acá en vez de dar el alta al día 10, les damos el alta al día 14 cuando ya no hay contagio”.







Sobre el pedido del gobernador por que vuelvan las reuniones familiares, Biella manifestó: “No estoy de acuerdo con el presidente en poner a todas las provincias en la misma bolsa y que Salta no pueda hacer reuniones familiares los domingos, pero sí estuvimos viendo que se están violando los protocolos de la provincia. La fuerza de seguridad va a empezar a tomar fotografías, no puede ser que hagan reuniones con 60 personas, no se puede creer. Las reuniones sociales clandestinas pueden ser una bomba atómica, hay que extremar las medidas”.

En cuanto a la donación de plasma, señaló que el tratamiento es positivo, “uno de los pacientes internados en el hospital Papa Francisco se les colocó el plasma, se recuperó, está sin respirador y sólo queda uno con respirador. Le pedimos a los pacientes recuperados que donen plasma, en salta son más de 160, les pedimos que donen porque en el plasma hay una parte del tratamiento para la recuperación”.