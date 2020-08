Pablo Kosiner: "Las PASO deberían ser voluntarias, no obligatorias"

En miras a los comicios del 2021 continúan sumándose voces en torno al debate sobre las PASO. A pesar de que desde el Gobierno Nacional ratificaran la decisión de mantenerlas, diferentes actores políticos manifiestan sus opiniones acerca del tema.

Es así como durante La Mañana de CNN, a través de CNN Salta – 94.7 MHZ, Pablo Kosiner vertió su opinión personal, rescatando que son temas que aún no se debatieron dentro del partido. Al respecto inició refiriéndose a las PASO: “Se las podría modificar. No estoy de acuerdo a volver a un sistema donde la elección del candidato sea exclusiva de cúpulas partidarias, la gente debe involucrarse porque lo que militamos es mayor nivel de participación para tener legitimidad de los candidatos”, dijo.

“Creo que las PASO no pueden seguir como estaban. Entiendo que podrían ser voluntarias, no obligatorias: por ahí eso podría descomprimir la situación. Está claro que, como estaba la situación, se llegó a un punto en el que casi no tenían sentido.”

Profundizando el tema, el titular del PJ en Salta no se aventuró a pronosticar si esto mermaría o no notablemente la afluencia de votantes, pero resumió que eso “dependerá del interés de la gente y de la capacidad de los partidos políticos en generar interés”, resaltando que “lo que tiene que ser obligatorio es la general”.







Más cambios estructurales

Continuando su diálogo en La Mañana de CNN Kosiner indicó que la dinámica de las PASO no debe ser lo único que debe debatirse: “Hay que discutir el sistema político, la ley de partidos políticos, la ley electoral, las adhesiones”.

“La ley de partidos políticos en Salta es otro tema que hay modificarlo. Es más fácil armar un partido político que una cooperativa, hay un personalismo muy grande”

Finalmente y refiriéndose al Partido Justicialista, Kosiner explicó que están ante un proceso de reorganización y reestructuración. “Estamos ante una nueva etapa porque nos propusimos como objetivo convocar a la mayor cantidad de sectores posibles para reorganizar un partido, darle musculatura política, volumen, producción, debate interno, participación y donde haya menos de 2 acusadores y más hombres que empujen la estructura partidaria”, detalló para concluir.