Gasistas reclaman en Gasnor por la falta de atención

No son sólo clientes los que reclaman contra la empresa Gasnor, que cerró sus puertas desde el inicio de la cuarentena y nunca más abrió, sino que los gasistas matriculados que deben hacer trámites obligatorios antes de ejecutar alguna obra.

Según uno de los gasistas, presente en la oficia comercial de calle España, "si alguien quiere cambiar un artefacto de gas, como una cocina o una estufa, se debe completar en un formulario y hoy en día no se puede hacer".

Por FM Pacífico, se quejó que "pretenden que todo se haga por una aplicación pero eso tiene sus demoras, sus contratiempos, y sus tiempos no son nuestros tiempos. No nos dan ayuda, y hay algunos colegas gasistas que no saben hacerlo".

"Estamos a la espera que Gasnor sea coherente y use el sentido común y nos de una alternativa de atención".



Demanda contra la empresa

Este trabajador, señaló molesto que "hemos iniciado una demanda contra la distribuidora de gas, por la aplicación de ese procedimiento. Si bien es cómodo, requiere que uno tenga una computadora, internet, que el cliente haga su parte, y no siempre todo eso es posible. No es una tarea para la cual no estamos obligados hacerlo, por eso la hemos demandado".

Finalmente, se quejó que "los empleados de Gasnor siguen cobrando sus sueldos, pero nosotros vivimos del trabajo que hacemos cada día. Si ellos no trabajan nosotros no podemos tener ingresos, hacen que se atrasen nuestras tareas".