Mónica Juárez: “Me dieron vergüenza los temas que se trataron ayer en Diputados”

Como si vivieran en una realidad paralela, sin pandemia, sin desempleo, sin hambre, lejos de debatir sobre problemáticas urgentes, los diputados provinciales consideraron de mayor relevancia temas como “El día del Peregrino” o el “Día del inmigrante italiano”.

“Estoy enojada, siento que no reflejamos la agenda de la gente. Ayer tuve un conflicto porque hablamos un montón de tiempo del Día del Peregrino, no es que no me parezca algo importante, pero no merecía un tratamiento de urgencia sobre tabla. Mi bloque, junto con un diputado más, fuimos los únicos que votamos en contra de poder tratar el Día del Peregrino. Me sentí agraviada por otros diputados por manifestar que no quería tratarlo”, dijo en InformateSalta la diputada Mónica Juárez.







La legisladora aclaró que no está en desacuerdo con celebrar a los peregrinos, “pero no tiene la relevancia que se le dió. Hay muchos temas a tratar que están más relacionados con la agenda del día a día de la gente. Quedó afuera un proyecto que seguramente vamos a tratar la semana que viene sobre comercio electrónico. Es una iniciativa que tuvimos nosotros, tuvo que volver a comisiones para tener otro tipo de aportes. Pero perfectamente puede ser una ley aplicable porque en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta de la importancia que tiene la venta electrónica”.

Sobre el disgusto que causó en los ciudadanos, Juárez señaló en InformateSalta: “Estoy de acuerdo con el malestar de la gente, me siento frustrada en mi rol de diputada porque siento que las cosas importantes hoy no las estamos pudiendo tratar. También me dieron vergüenza los temas que se trataron ayer. Me da vergüenza, la gente la está pasando mal, tengo amigas que perdieron todo, el trabajo, sus negocios, y nosotros hablando del Día del Peregrino”.

Sobre el rechazo al proyecto de resolución dirigido al ministerio de Salud para que realice el test de Covid-19 a la totalidad del personal de salud de la provincia, Juárez consideró que “no debía ser tratado sobre tabla porque merece otro tipo de aportes que se pueden dar en las Comisiones. Yo no voté en contra de la ley, justamente por la importancia que tiene voté a favor de que sea tratado en comisiones y que se enriquezca”.

De acuerdo a lo que expresó la legisladora, “el proyecto no incluye al personal de la policía, no define la periodicidad de los testeos, por esto consideré que no había que tratarlo al pasar. Es necesario que pase por Comisión y se puedan hacer los aportes”.