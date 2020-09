Donó plasma el diputado que perdió a su hermana por COVID-19

El COVID-19 azota cruelmente al mundo desde hace varios meses, y si bien aún no se encuentra una cura y la vacuna está en etapa de experimentación, el tratamiento con plasma de pacientes recuperados reveló resultados muy beneficiosos para aquellos que atraviesen la enfermedad con síntomas moderados o graves.

En Tartagal, la hermana del diputado Matías Monteagudo no pudo ganarle la batalla y por eso él, conociendo en carne propia el dolor de la muerte de un familiar por el virus, no dudo en hacer su aporte, tras haber superado la enfermedad.

“Acabo de donar plasma para aquellas personas que lo requieran. Es una luz de esperanza ante tanta enfermedad, donde tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para poder seguir dándole pelea. Particularmente nos ha tocado en mi familia momentos muy duros, sin embargo, esto nos da una luz de esperanza para ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Anímense, donen plasma”, dijo.

En estos tiempos de pandemia, las personas que se recuperan llevan una capa invisible y pueden llegar a convertirse en el héroe de otra que pelea para ganarle. Para eso, claro, hay que cumplir una serie de requisitos y generar anticuerpos, pero de conseguirlos y acercarse a donar, muchas vidas se pueden salvar.