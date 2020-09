Cepo al dólar: “Es una degradación estructural del sistema del capital del país”

Ayer el Banco Central anunció un endurecimiento del cepo cambiario. Para comprar divisas habrá que pagar un anticipo del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

A partir de hoy, ahorristas que quieran comprar dólares deberán afrontar un nuevo tributo. Además del impuesto PAIS -que representa un 30% sobre la cotización oficial del billete-, pagarán un 35% de percepción a cuenta de Ganancias. A la cotización del martes, cada billete estadounidense que se quiera atesorar no bajará de $ 130, según el Central.







Las medidas también impactan en los consumos en dólares con tarjetas de crédito, ya que se computarán dentro del cupo mensual de los US$ 200. Si una persona gasta US$ 100 con su tarjeta, le quedarán sólo US$ 100 para poder acceder al dólar ahorro.

“El impacto no es tanto en lo inmediato, en lo que un ciudadano común puede palpar. El mayor impacto se va a ver en algunos años. Se rompe el sistema de precios. El empresario empieza a pensar en cuánto le va a costar reponer lo que hoy está vendiendo. Lo que está pasando es una degradación estructural del sistema del capital del país”, dijo en radio CNN Salta-94.7MHZ el economista Álvaro Pérez.







De acuerdo al análisis del especialista, para los argentinos hoy “no hay un horizonte claro, hay empresas que venían proyectando inversiones muy grandes que ahora no saben si van a poder hacerlo, no van a comprar dólares. Los modelos del mundo funcionan con el libre flujo de capital, no hay modelos exitosos que partan de esta base”.

Pérez explicó en La Mañana de CNN Salta que “la estampida del dólar sucede porque el gobierno no genera confianza, alguien que hoy está cobrando un sueldo, una herencia, o una factura importante o un juicio que hace mucho estaba esperando, con los pesos que les queda no se los guarda, sale y compra dólares porque no hay confianza. Acá no hay premios por vender dólares, hay castigo por comprarlo. Cuando la oferta es cero y la demanda sigue siendo aunque sea 1, el precio va a subir. La demanda está dada, pero no hay oferta”.