Llevan a juicio a un empleado municipal que atropelló y mató a un motociclista

El 27 de enero, Romina Corrales, habló con InformateSalta, estaba desesperada, hacía tres días su padre, Pedro Antonio Corrales, había muerto en un terrible accidente sobre la Avenida Tavella, recurrió a los medios para contactarse con testigos, asegurando que el causante de la tragedia familiar era un empleado municipal, hoy la justicia anunció que el causante irá a juicio.

Lucas José Manuel Molina Motok está acusado de homicidio culposo por la conducción imprudente y negligente o antirreglamentaria de un camión propiedad de la Municipalidad de Salta. La fiscal Ana Inés Salinas consideró que está probada su responsabilidad y por eso decidió elevar a juicio el caso.







Según detalló en el escrito, el motociclista fue embestido y arrastrado algunos metros por el camión y tras ser asistido, fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde falleció luego por las lesiones que presentaba.

Con la declaración de testigos y con el análisis de cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el conductor del camión no accionó las luces de giro que anunciaran la maniobra que provocó el siniestro y que no observó el deber de cuidado, siendo negligente en su obrar al no tomar los recaudos necesarios al momento de girar hacia la derecha desde la ruta provincial 26 a la vía rápida de avenida Tavella.