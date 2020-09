Horarios confirmados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas

La Dirección de Competiciones de Selecciones de la Conmebol informó las fechas y horarios para las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina recibirá en La Bombonera a Ecuador en el debut el jueves 8 a partir de las 21.10 y luego visitará a Bolivia en La Paz el martes 13 desde las 16 hora local, las 17 de nuestro país.

La particularidad es que la primera fecha no se jugará íntegramente el jueves 8, sino que habrá dos partidos el viernes 9 también. En tanto, el martes 13 sí se jugarán los cinco partidos de la segunda jornada.

Programación de la 1ª fecha:

Jueves 8 de octubre

19.45 - Uruguay vs. Chile (Montevideo)

20.30 - Paraguay vs. Perú (Asunción)

21.10 - Argentina vs. Ecuador (Buenos Aires)

Viernes 9 de octubre

20.30 - Colombia vs. Venezuela (Barranquilla)

21.30 - Brasil vs. Bolivia (San Pablo)

Programación de la 2ª fecha:

Martes 13 de octubre

17.00 - Bolivia vs. Argentina (La Paz)

18.00 - Ecuador vs. Uruguay (Quito)

19.00 - Venezuela vs. Paraguay (Mérida)

20.00 - Chile vs. Colombia (Santiago)

23.15 - Perú vs. Brasil (Lima)

NOTA: los horarios detallados corresponden a la Argentina



Además, la Conmebol indicó que se sigue aguardando la versión final del protocolo sanitario de la FIFA para competiciones internacionales, de manera a iniciar reuniones de coordinación operativa en cada país.

Este documento FIFA será complementado con el protocolo sanitario de Conmebol vigente para torneos de clubes, que ya fueron aprobados por los gobiernos nacionales.