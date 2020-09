Aislamiento en Salta: Desde hoy comienzan a controlar los nuevos permisos de circulación

Con el retorno del aislamiento social, preventivo y obligatorio en varios departamentos de la Provincia, en el caso de la Capital de Salta también volvieron los retenes y vallados a distintos puntos de la ciudad, a fin de controlar el tránsito vehicular y de personas.

Al respecto y haciendo un balance de esta acción, en diálogo por CNN Salta -94.7 MHZ- la oficial María Estrada, de la División de Prensa de la Policía de la Provincia, amplió los detalles de este operativo emprendido. “Desde la Policía diagramamos estos anillos de seguridad que se pusieron en Capital, con dos anillos en el microcentro de 8 puntos de vallado, y en el macrocentro con 14 puestos fijos de control por las distintas zonas.

Algunos de estos sitios son el nudo de Av. Arenales con Av. Bolivia, en Av. Constitución y Patrón Costas, en la zona sur por la rotonda de Limache, en la zona oeste con personal en la Rotonda de los Gauchos, en avenida Tavella, por citar ejemplos de dónde se pusieron estas vallas además de efectivos de la fuerza.

“En el primer día, estuvimos recomendando a los vecinos qué debían hacer con el permiso de circulación, si bien hasta hoy (por el lunes) estaba permitido exhibir” el viejo permiso, a partir de este martes “los vecinos tienen que descargar y actualizarlo, se va a empezar a exigir” la nueva autorización que se debe tramitar vía web.

No obstante Estrada destacó que “afortunadamente no tuvimos inconvenientes, fue más que nada hacer la prevención al vecino, muchos no habían visto las noticias o no sabían que necesitaban este permiso”.

Sobre la continuidad de los controles, la policía anticipó que “se realizarán hasta el 11 de octubre, si bien son por 14 días la extensión del aislamiento, la diagramación del servicio será hasta el 11, fecha sujeta a las disposiciones del COE”.

“La mayoría de los salteños están acatando las medidas sanitarias dispuestas”