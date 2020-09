Al borde del quiebre, jardines maternales marchan para pedir apoyo

La realidad de que viven maestras y propietarias de salas maternales y jardines de infantes privados es crítica, al igual que la mayoría de los rubros afectados por el confinamiento y la pandemia. Si bien había una esperanza que las clases comenzarán a reanudarse paulatinamente después de las vacaciones de invierno, el sueño de que las salas infantiles vuelvan a inundarse de risas todavía es lejano.

Semanas atrás, InformateSalta dialogó con Noelia Benítez, propietaria de una sala maternal, quien manifestó la preocupación ante la imposibilidad de los papás de pagar las cuotas y el vacío legal en el que se encuentra el sector de jardines y salas privadas.

“Nosotros no podemos acceder a las líneas de créditos porque sin ingresos no vamos a poder pagar las cuotas para devolver el crédito. Estamos habilitados como comercio, con todos los trámites que se requieren”. Todas las dueñas de estos “locales” somos educadoras, pero no se encuentran bajo el marco institucional legal del ministerio de Educación. “Lo contradictorio es que el Ministerio de Educación tiene convenios con las guarderías y salas maternales provinciales de Primera Infancia. Entonces nosotros deberíamos pertenecer a ésa órbita”, dijo Benítez semanas atrás.

Hoy, a partir de las 10 horas realizarán una caravana desde el monumento a Güemes, con bocinas y carteles para expresar su reclamo. El panorama es desalentador y muchas salas ya cerraron sus puertas de manera definitiva.