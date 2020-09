Verónica Caliva: “Ameri no puede seguir en nuestra fuerza, en estas cuestiones no se puede dudar”

Dentro de las repercusiones que causó la inapropiada conducta del legislador Juan Emilio Ameri, la diputada Verónica Caliva se mostró indignada al respecto en el diálogo que mantuvo con Regreso CNN Salta.

“Desde el Frente de Todos, nuestro Presidente de Bloque Máximo Kirchner y el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa decidieron, sin dudarlo, aplicar el reglamento, separarlo de nuestro cuerpo legislativo y llamar a la conformación de una comisión que va a juzgar este más que bochornoso acto, esta situación indecorosa y repudiable”, inició diciendo Caliva, quien además es reconocida por su militancia feminista.

“Desde el Frente de Todos Salta ya se decidió separarlo de nuestras fuerzas políticas.”

La legisladora marcó que el acto de Ameri ocurrió mientras el resto de los diputados trabajaba discutiendo sobre el futuro de los activos del sistema previsional argentino, pilar fundamental de la agenda legislativa de la fecha. “Fue una falta grave al cuerpo legislativo, a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso y al pueblo argentino; esto es algo inadmisible”, insistió Caliva.

Aclarando el repudio generalizado, Caliva explicó que son más de 16 partidos a nivel nacional los que conforman el Frente, en el caso de Salta son ocho partidos de los cuales uno a uno fueron mostrando su rechazo: “En estas cuestiones no se puede dudar: está más que claro que Ameri no puede seguir ocupando una banca, no puede seguir representando al pueblo de Salta,” enfatizó.

“Es algo inaceptable, estamos atravesando una pandemia, estamos en una situación dolorosa, estábamos discutiendo en el recinto virtual y vulneró, bastardeó el trabajo y la vida institucional de la Cámara de Diputados de la Nación”

Para finalizar, Caliva indicó que esto deja en evidencia que hay mucho trabajo por hacer a nivel institucional en los partidos políticos, en todas sus esferas e instancias. En este punto lo asoció con la necesidad de eliminar la violencia, el machismo y el sexismo, haciendo referencia a sus ideales.