Venta de Plasma: El Centro de Hemoterapia aseguró que nunca cobró por su distribución

Siguen las repercusiones en torno al escándalo al conocerse que el centro privado Hemosalta SRL, del ex director del Centro de Hemoterapia, Martín De la Arena, cobraba entre $30.000 y $35.000 por transfusiones de plasma. Esta noticia causó desconcierto por el desorbitante precio de la práctica, hecho que llevó a que el mismo ministro de Salud anulara la transacción aseverando que no debe cobrarse.

En medio de las novedades sobre el tema la actual directora del Centro de Hemoterapia, Bettina Saracino, dialogó con FM Profesional donde indicó que desde que iniciaron la extracción del recurso en los últimos meses, nunca se facturó costo alguno por la distribución del plasma para el tratamiento de pacientes con coronavirus.

En primer lugar contó que el proceso de recolección del plasma se divide en tres partes, la 1° es la extracción, la 2° el estudio y fraccionamiento de los hemocomponentes, y el 3° es la transfusión. “En este Centro Privado no es así (el proceso), es un centro de transfusión, los dos primeros procesos” se practican en el Centro de Hemoterapia desde hace 10 años. “El Estado regula este recurso estratégico tan escaso”, aclaró.

Sobre los precios, Saracino rememoró que “cuando el Centro fue autorizado a recolectar plasma, se consultó a la autoridad ministerial si se debía facturar, se solicitaron por las dependencias administrativas estudios de costos, ese estudio está hecho, se determinó que eran 432 UCP (unidades de costo de producción) pero como todavía no salió la resolución ministerial, evidentemente no facturamos algo que no está aprobado”, espetó.

“Hasta ahora, en ningún momento se facturó costo alguno”

Sobre el escándalo con De la Arena, Saracino se limitó a indicar que “el servicio de transfusión de este colega (se) realiza con recursos del Centro de Hemoterapia, no sé qué habrá pasado, desconozco” las razones que lo llevaron a cobrar los exuberantes costos para el tratamiento a pacientes infectados con coronavirus.