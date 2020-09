Sepulturas masivas: “Con 40 servicios diarios, tuvimos que pedir autorización para retirar más de un cuerpo”

Momentos de angustia y llanto se vivieron en la jornada de ayer en las afueras del cementerio Divina Misericordia cuando familiares de fallecidos por Covid-19 vieron llegar un vehículo de la empresa Pieve.

El mismo trasladaba varios cuerpos que tenían destino final en dicho cementerio. A esto, se le sumaron reclamos que apuntaban a que los féretros no estaban debidamente identificados, aunque a la brevedad, María Inés Pieve, una de las titulares de la funeraria explicó la situación ante radio CNN Salta-94.7 MHZ

Identificación

Desterrando la posibilidad de que en el episodio vivido ayer en el cementerio Divina Misericordia se haya desconocido la identidad de los cuerpos, Inés Pieve explico que cada ataúd lleva una placa metálica con el nombre y apellido de cada fallecido. En caso de que las familias decidan hacer la cremación del cuerpo, se retira la placa del ataúd y se la coloca en la urna fúnebre, por lo que, en ningún momento queda sin identificación.

“Los casos del Divina Misericordia estaban identificados y el cementerio también tenía un registro de ingreso, ellos mismos asignaron el horario y nos estaban esperando”

A estas palabras, Inés Pieve añade en el programa Regreso CNN : “El personal lleva una planilla con los nombres, se lleva un control. Es muy serio el trabajo que hacemos”.





Traslados masivos

Así como se viene anticipando, las empresas funerarias también se encuentran desbordadas ante el aumento de demanda de sus servicios. Esto devino en la necesidad de que las funerarias soliciten al COE la autorización correspondiente para hacer traslados masivos y no individuales.

“Cuando eran pocos casos diarios uno podía retirar a la persona y llevarlo al crematorio o cementerio, pero lamentablemente con 40 servicios diarios tuvimos que pedir autorización para retirar a más de una persona”.

Esta necesidad de hacer varios traslados a la vez está vinculado también a la urgencia de cada clínica o sanatorio que no tienen capacidad suficiente en sus morgues para albergar tantos fallecidos. “Las morgues no tienen lugar en los hospitales y muchos que no tienen un espacio para que pueda quedar el cuerpo”, explicó Pieve. A esto, se suman las muertes que se producen en domicilios particulares.

Ante este contexto, la empresa tuvo que acondicionar nuevos vehículos para poder hacer traslados masivos. Pieve estima que están teniendo un promedio de entre 30 y 40 servicios por día, donde la mitad, son por casos de covid-19.

“No podemos hacer el traslado individual como lo hacíamos hace 30 días cuando la situación era diferente”, concluye Inés Pieve para radio CNN Salta.