El Gobierno espera flexibilizar actividades para la próxima semana

Desde el Gobierno de la Provincia están analizando y realizando las gestiones para ver la posibilidad que, a partir de la próxima semana, comiencen a flexibilizarse algunas actividades en aquellos departamentos donde rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Así lo confirmó el gobernador Gustavo Sáenz durante su entrevista a Canal 9 Multivisión donde precisó que, si las disposiciones nacionales restringen rubros hasta dentro de dos domingos, la Provincia espera poder ir retornando a una nueva normalidad responsable y cuidadosa en medio de la pandemia.

“El decreto nacional estable ASPO (aislamiento) para la ciudad de Salta y para otros departamentos hasta el 11 de octubre, (pero) estoy hablando con Buenos Aires para flexibilizar” actividades, reconoció el mandatario quien agregó que esas tratativas “van por buen camino” pero no solo por el diálogo sino también “por los índices de contagio, si no fuera así no podríamos flexibilizar”.

Del mismo modo reflexionó que a su parecer “no creo que el que tiene su peluquería o vende bijouterie contagie, al contrario yo no creo que sean ellos, son más peligrosos los esenciales donde hay mayor aglomeración que los comercios chicos pero no debemos demonizarlos”, fue cauto.

Dicho esto remarcó que “desde el lunes se comenzarán a flexibilizar actividades” y para eso están apelando “a la responsabilidad individual, cumplir los protocolos estrictos para tratar de vivir un poco más tranquilos, hay que trabajar mucho en la conciencia y responsabilidad de la gente”.

“La gente necesita trabajar”

Esta no es la primera vez que Sáenz anticipa la reapertura de algunos rubros para la semana entrante: el martes ya había comentado esta posibilidad durante los anuncios económicos para el sector privado. También lo hizo su ministro Ricardo Villada, cuando anunció la reunión el COE para este viernes donde iban a analizar el panorama.