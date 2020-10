La Legislatura de Salta está entre las cuatro que menos gasta a nivel país

La Cámara de Diputados de Salta, reanuda sus actividades esta semana, luego de 14 días de inactividad, primero debido a las festividades del Milagro y luego por el contagio de coronavirus de 30 empleados. Esta situación provocó críticas incluso, entre los propios diputados provinciales. Esteban Amat, titular del cuerpo, estuvo en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 Somos Salta)

“Hubo muchos empleados y familias asustadas por el tema de los contagios, por lo que, hicimos aislamiento” indicó Amat, explicando que alrededor de 27 empleados – secretarios de comisiones, encargados de sistemas, taquígrafos, etc. – estuvieron contagiados de COVID-19, “estuvieron aislados y luego de este plazo van a poder volver a trabajar este martes y se van a normalizar las sesiones”.

La falta de sesión del pasado martes provocó las críticas de 15 diputados provinciales que forman parte de la oposición, a lo que Amat les contestó: “Me parece mal cuando salen a cuestionar cosas que son incuestionables, como es el tema de la salud de estos dos martes. Hay una minoría que quiere ser una mayoría, parece que a ellos no les importa que la gente, los empleados”.

El presidente de la Cámara de Diputados recalcó que, ante la propuesta de sesionar presencialmente, sin los empleados legislativos, nadie quiso hacerlo.

“Presencial no quieren, porque están en su casa, no se quieren arriesgar, pero sí quieren arriesgar a los empleados que estaban haciendo cuarentena”.

En este marco, Amat señaló que es fundamental la transparencia de los cuerpos legislativos, ya que, colabora permite que la gente pueda creer en la política. “La sociedad está pidiendo clarificación en todos los ámbitos, sin hacer guerra y sin hacer política. Creo que los legisladores aprovechan la pandemia para chicanear o para sacar los peor de nosotros cuando tenemos que mostrarles lo mejor, lo que estamos haciendo”.

Destacó que, a partir de un informe nacional, la Legislatura de Salta se encuentra entre las primera cuatro del país con menor presupuesto, es decir, “la que menos gasta, por eso tenemos que seguir trabajando para que la menos gasta en el país” agregó Amat en Sin Vueltas de InformateSalta.







Dobles candidaturas, boleta única y PASO

Serán los temas, además de los vinculados con la pandemia del coronavirus, que tendrán protagonismo en Diputados hasta diciembre. El presidente del cuerpo, Esteban Amat, recordó que la Cámara Baja ya ha votado en unanimidad por la eliminación de las PASO y para impulsar la boleta única.

“La boleta única a mí me gusta, el voto electrónico es algo superador al voto papel, pero la boleta única es superadora al voto electrónico” reconoció el diputado provincial. Destacó que permite que no haya listas sábanas, que con una birome la gente elija lo que quiere, no se puede robar las boletas porque las entrega el presidente de mesa. “Es para debatir, es algo nuevo ya se está implementando en Santa Fe”.







En cuanto a las PASO, Amat indicó por Sin Vueltas de InformateSalta que es partícipe de que no haya. “En estos momentos e necesitan recursos para la pandemia, las PASO te generan un costo innecesario, yo soy partidario de la eliminación de las PASO” manifestó sosteniendo que será fundamental buscar el consenso, buscar lo mejor para que la gente pueda identificarse con una nueva modalidad de votar.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, anticipó que se trabajará en eliminar las dobles candidaturas para evitar lo que sucedió durante el 2020. "Blanqueando y que la gente sepa que es lo que elige" concluyó.