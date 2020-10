La vuelta a clases, entre el deseo del reencuentro y la demanda de un ambiente seguro

La educación se encuentra en un “tira y afloje” entre quienes buscan el retorno presencial de los estudiantes a las aulas en medio de la pandemia, y aquellos que rechazan esta posibilidad ante el contexto epidemiológico. En las últimas horas, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que “no hace falta una vacuna para volver a las clases” y que habría novedades pronto.

No obstante el titular de la cartera en Salta, Matías Cánepa, se alejó de esta posibilidad dejando entrever que las escuelas y colegios salteños no estarían en condiciones epidemiológicas de volver a las aulas por el nivel de circulación del virus.

Al respecto de esta cuestión comenzaron a salir las voces a favor y en contra, las cuales reclaman seguridad sanitaria ante todo. En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Gustavo Soto, secretario de UPCN se manifestó sobre esta cuestión comentando que pese a que quieren que los chicos retomen la presencialidad en las aulas, deben hacer con la garantía de estar resguardados.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 Gustavo Soto, secretario General de UPCN. "Si se hace de una forma ordenada, si porque te va a preparar para el próximo periodo lectiva pero olvidémonos que el grado va a estar abarrotado de niños" — CNN Salta (@CNNSalta) October 6, 2020

“Todos estamos convencidos de que hay que volver a las actividades, el niño necesita el contacto, ese ida y vuelta con el compañero o el docente, es lo que hace al aprendizaje, pero lo que buscamos es que sea con protocolos serios, que las burbujas no se rompan”, aseveró.

Del mismo modo enfatizó que “sin tratar de procrastinar el tema tenemos que tratarlo seriamente, el Estado debe dar garantías y los insumos necesarios para que los chicos vuelvan a un lugar seguro”. Dicho esto agregó que los chicos precisarán de un ámbito “donde no lleven el contagio a la casa, también para los docentes, garantizarles un trabajo seguro”.

“Si trabajamos seriamente, podríamos volver a las aulas”

Quien también dio su opinión personal del tema, en el programa La Mañana de CNN, fue el doctor Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia. “¿Podría volverse a clases? La respuesta es sí pero, eso requiere orden, responsabilidad, programas y mucho profesionalismo de los docentes, acostumbrarse a trabajar distintos de lo que era antes”, analizó.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 @Marcelonallar13, gerente del hospital Oñativia. "Se requiere orden, responsabilidad, programar y mucho profesionalismo de los docentes, tienen que acostumbrarse a trabajar distinto a lo que era antes, hay que adaptarse" — CNN Salta (@CNNSalta) October 6, 2020

El profesional médico remarcó que, si bien los chicos no son favores de riesgo y no son mucho los menores que han contraído la enfermedad, no se debe de olvidar la salud psíquica. “Hay que ver cómo está, veo casos de pánico, los estamos privando de algo importante como el contacto docente-alumno, no podemos emitir la educación personalizada”, subrayó por radio CNN Salta.

“Si piensan volver a clases como era hace un año, por ahí vamos a estar un año más sin clases”