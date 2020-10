DetectAr en Vaqueros: "Hemos tenido más de 70% de positividad en los estudios”

Desde ayer, la localidad de Vaqueros participar el operativo DetectAr, el cual busca encontrar los positivos o quienes han cursado la enfermedad a fin de cortar con la cadena de contagios.

Con base en la parroquia La Aparecida, lugar donde se llevan a cabo los testeos, Luis Quadrini de Vigilancia Epidemiológica del Centro Salud Vaqueros explicó que se trata de la segunda jornada de captación de pacientes sintomáticas previamente citados y contactos estrechos.

Se realizarán 200 test rápidos y 70 PCR que cubren la capacidad de los pacientes que venían siendo vigilados a través de la aplicación “Salta COVID”.

“Era lo que esperábamos, tenemos bastante población ya con anticuerpos generados que han transitado la enfermedad. Una gran respuesta con respecto al PCR, hemos tenido más de 70% de positividad en los estudios” explicó el especialista epidemiológico.

El ministro de Salud, Juan José Esteban, destacó el trabajo arduo que se está haciendo dentro de este plan Detectar. Además recorrió el CIC donde funcionará una sala COVID-19.

“Una convocatoria muy importante y la gente responde, quiere saber si tuvo o no el coronavirus. Los datos que tenemos de inmunoglobulina G son altos. Es gente que está positiva, que ha cursado su enfermedad y que en estos momentos no contagia. No hemos tenido casos agudos” indicó el funcionario provincial.

Esteban, además, hizo un recorrido en las instalaciones en el CIC donde se inaugurarán camas con atención de enfermería, médicos y oxígeno, medicamentos y todo lo que necesita el paciente de COVID-19. Anticipó, que si bien recorrerán otros sectores cercanos, también se desplazarán hacia la zona Norte de la provincia.