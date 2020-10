Desde el Colegio de Abogados se brindó información sobre los riesgos de trabajo y COVID-19

A partir del trabajo conjunto que viene realizando el Colegio de Abogados con la Policía de la Provincia de Salta, se organizó una jornada informativa que contó con la asistencia de más de 200 miembros de la fuerza policial, miembros del Dpto. de Salud (DGRH), Dpto. de Bienestar Policial y Calidad de Vida Laboral (DGRH) y funcionarios con test positivo COVID-19 reintegrados al servicio efectivo.

La misma estuvo a cargo de Pedro Burgos (h), Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Arturo Torino y José San Martín, Director y Subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo Norberto Centeno del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

Según indican desde el Colegio fue crucial la predisposición de la Jefa de Policía, Norma Morales quien propició la reunión y la participación del Sub Jefe de Policía Gabriel Gallardo, del Sub Comisario Luis Rivera, del Pablo Alejandro Vilte y de la Sub Crio. Insp. Abogada Silvina Juarez quien estuvo moderando el encuentro.

En dicha jornada el Dr. Pedro Burgos señaló que es un honor que los abogados litigantes puedan aportar para acompañar en este momento al personal policial con información concreta, como una forma de devolver al trabajo que realizan en este momento tan complicado sanitariamente.

Asimismo, agradeció al personal policial por su esfuerzo y abnegación, en el desempeño de sus tareas diarias al servicio de la comunidad. También se solidarizó con el personal policial que padece COVID - 19 y lamentó el fallecimiento del personal policial por esta enfermedad, acompañando en este difícil momento a sus familiares por la pérdida de sus vidas.