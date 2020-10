Gastronómicos van a la Justicia y elevan un amparo para extender su horario

Autoconvocados del rubro presentarán un pedido de amparo y cautelar para trabajar hasta las 4.00 AM. Con ingresos menores al 20% y en crisis, confían que “la justicia independiente” apruebe la demanda.

Golpeados económicamente y sufriendo el impacto generado por la pandemia del coronavirus, empresarios y autoconvocados del rubro gastronómico de Salta Capital han acordado acudir a la Justicia para que les permitan extender su horario de atención, ante la negativa por parte del Ejecutivo de flexibilizar sus horas de trabajo.

Los trabajadores y propietarios de estos locales se reunieron al mediodía de este viernes donde tomaron dicha determinación. Al respecto uno de los propietarios, Fernando Zerega, en diálogo con FM Capital amplió los detalles: “Vamos a presentar un pedido de amparo y una medida cautelar, dado que por la vía política no tenemos solución para extender el horario, entonces vamos a presentarnos ante la Justicia para tener eco de nuestro reclamo”.

Del mismo modo precisó las difíciles circunstancias que viven, pese a estar en funciones, pero impactados totalmente por la crisis. “La facturación es menor de un 20%, tenemos 50% del horario y 50% de la capacidad (autorizados), más pares e impares, es un delirio nuestra situación actual”, resumió.

Sobre las medidas a elevaron, contó que ya se hizo lo mismo en CABA, Chaco y Jujuy, en estos dos últimos “hicieron lugar, así que nosotros tenemos esperanza que si la Justicia trabaja de forma autónoma, dictaminará a favor, es lógico nuestro planteo” de trabajar hasta las 4:00 AM.

“No queremos fiestas, no queremos gente bailando, no queremos hacer nada raro, simplemente trabajar”

Zerega sentenció que el diálogo político con las autoridades del Ejecutivo “ha fracasado, hemos escuchado a funcionarios diciendo que no hay posibilidad que se extienda, (mientras) existe gente circulando después de las 00, sigue juntándose, haciendo fiestas, ese descontrol está generando focos de contagio, no los bares”, concluyó.