Por la crisis y las deudas, gastronómicos ahora piden abrir hasta la madrugada

Afirman que la reducción de la capacidad y el horario no les permiten tapar los gastos que mantienen. Con esta extensión hasta las 4.00 AM plantean ayudar a evitar fiestas clandestinas.

El sector gastronómico sigue sufriendo los embates que ha generado la cuarentena preventiva por el coronavirus. Sin poder palear las dificultades económicas que atraviesan, vuelve a solicitar otra flexibilización en su horario para atender más tiempo y tratar de generar los ingresos que tapen sus deudas.

En diálogo con Telefé Salta el propietario de un bar, Fernando Segovia, planteó que la solicitud de la extensión prevé la apertura hasta las 4.00 de la mañana. “Hoy, si nos ponemos a pensar, estamos con una restricción del 50% de capacidad y del horario, nosotros abríamos de 8 a 4, entonces tenemos la mitad del horario”, explicó.

No obstante Segovia agregó que “nuestra facturación no llega al 25%, los márgenes en un comercio como la gastronomía y los bares no es tan grande como la gente lo imagina, esto no nos está permitiendo cubrir los costos mínimos”.

Para ser más claro, enumeró que en el rubro hay “deudas de gas, debemos luz, impuestos, aportes, algunos deben hasta sueldos de empleados y otros deben hasta alquileres, la situación es insostenible y es imposible” la subsistencia.

“El 60% de los bares ya cerraron”

Segovia argumentó que la propuesta de la extensión horaria es una solución “para los gastronómicos y para el Gobierno, así mantenemos a la gente en un horario en los bares con protocolos y medidas de seguridad, impedimos las fiestas clandestinas y evitamos contagios”.

“Siempre que restringimos actividades legales, empujamos a la gente a la ilegalidad y ahí no hay control”