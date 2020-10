Nueva fase del aislamiento: Podrían habilitar canchas de fútbol, catamaranes y misas

Una nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzará la semana que viene. Este viernes se anunciarán las medidas a nivel nacional y cada provincia la adaptará, de acuerdo a su realidad epidemiológica.

En ese sentido el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, dijo por radio CNN Salta -94.7 MHZ- que están a la espera de los anuncios del presidente para determinar cómo continúa la provincia dentro del marco restrictivo. “La estabilidad se dio en un contexto donde pudimos habilitar hace ya tres semanas actividades como comercio o gastronomía, vamos a analizar este fin de semana pedidos concretos como el trabajo en las canchas, habilitación de catamaranes, actividades religiosas”, detalló.

Sobre el pedido del sector gastronómico para ampliar el horario de atención al público, y la posibilidad de que empresarios presenten un recurso de amparo en caso de que la provincia no acceda, Posadas manifestó que “hoy es prudente el horario hasta las 00:00, no sé si es el momento oportuno para ampliarlo. En caso de que se presente un recurso de amparo, la Justicia definirá si la medida es racional o no”.

El funcionario también se refirió al regreso de los vuelos. Dijo que “es un paso importante, la posibilidad de movilización de las personas. La realidad epidemiológica en el país, en donde ya hay circulación comunitaria en casi todas las provincias, permite ir dejando atrás las barreras sanitarias que cada una de las provincias iba disponiendo para prevenir la entrada del virus”.