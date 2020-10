Juan Manuel Urtubey: "Estuve un año sin hablar de política porque es lo que necesitaba"

En @Informatesalta por @multivisionfed, el ex gobernador @UrtubeyJM: "Obviamente quién no hace, no se equivoca, hemos avanzado mucho, cuando llegué al gobierno, la deuda representaba el 73% de los ingresos y cuando me fui era del 45%"#Urtubey #InformateSalta #Política pic.twitter.com/8bEInFan5E