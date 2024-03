Urtubey: "Quiero colaborar en el proceso de renovación política y que Salta sea parte”

El ex gobernador criticó duramente el rumbo económico de Javier Milei: “no vamos a ningún lado”. Recomendó “un acuerdo multipartidario” de la oposición que requiere del PJ para salir del pantano y habló de su futuro político en esta etapa.

“El gobierno nacional tiene una gran habilidad para construir mensajes, producto del hartazgo absoluto de la gente con todo lo que hubo antes, particularmente el último gobierno que fue muy malo, y se puede decir que le está yendo bien políticamente, pero a los argentinos nos está yendo mal”, consideró el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y enfatizó que “más allá de las discusiones de poder, las que vienen mal son las familias argentinas frente un brutal e indiscriminado ajuste y mi temor es que sí siguen estas políticas nos va a ir peor”.

Además, analizó que “el gobierno construye poder de una forma muy vieja que es la política del amigo/enemigo y lo novedoso es que lo hace en contra de la política, pero no es sustentable, no alcanza con eso” y advirtió que “vamos a un punto muerto porque el gobierno devanea entre el populismo irresponsable y el ajuste salvaje que nos dejan estancados: Argentina fue de los países que menos creció en los últimos 20 años y lo peor es que ahora no sólo no vamos a crecer, sino que vamos a decrecer”.

En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Plaza 94.9, el ex mandatario provincial señaló que “hoy no hay rumbo de país y no vamos a ningún lado” y consideró que “estamos frente al fracaso de toda la dirigencia política entre la que me incluyo, obviamente, y pareciera que todavía no se asimiló el contundente mensaje de la gente y no se hizo autocrítica”. “Seguimos planteando una dialéctica binaria entre el populismo irresponsable y el ajuste salvaje cuando hay que construir un futuro, pero hasta ahora no se observa eso” remarcó.

Consultado por la situación de la oposición en general y del peronismo en particular, Urtubey recordó que “yo nunca me fui del peronismo, me echaron de la conducción del PJ cuando era vicepresidente partidario por no adscribir a Cristina Fernández de Kirchner primero y a Alberto Fernández después” y aseguró que “el Partido Justicialista es la herramienta fundamental para convocar a un gran acuerdo nacional que nos saque de este pantano porque no alcanza con un solo partido, sino que hace falta un acuerdo multipartidario y, obviamente, no es posible un acuerdo multipartidario sin el PJ”.

Además, el dirigente salteño señaló que “yo mantuve diferencias con Cristina Kirchner, pero no se puede construir desde el veto o la proscripción así que hay que ganarle en una interna o una primaria para construir algo distinto, pero no desde la proscripción” y advirtió que “antes de pensar en la renovación de los liderazgos, tenemos que reconciliar al peronismo con la sociedad porque, hasta ahora, el peronismo se convirtió en una expresión conservadora que solo sostiene espacios de poder y hay que sacarlo de ahí”.

Finalmente, indagado sobre su futuro político, Urtubey aseguró que “quiero colaborar en el proceso de renovación política de la Argentina y quiero que Salta sea parte de ese proceso” y concluyó que “me autoimpuse un voto de silencio de varios años porque no tengo la necesidad de ser candidato o tener un cargo, mientras pueda evitarlo, lo voy a evitar”.