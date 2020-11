Massa sobre la eliminación de las PASO: “Todavía no está como tema a resolver”

En Salta, de cara a las elecciones 2021, las cámaras legislativas trabajan en varios proyectos que prevén reformas en el sistema electoral, entre las que se incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Congreso Nacional, en tanto, aún no piensa en tratar el tema.

Consultado por InformateSalta, el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Sergio Massa, durante una firma de convenios en la provincia, indicó que mientras debatían el Presupuesto, escuchó diversas opiniones al respecto, sobre todo enfocadas en el escenario post-pandemia y si tiene sentido gastar 13 mil millones de pesos en unas elecciones Primarias.







“Escuché propuestas diversas, algunas que plantean la suspensión, otros que plantean la no obligatoriedad del voto y de los partidos a convocarlo, escuché algunas organizaciones de la sociedad civil que plantean un esquema por única vez. Todavía hoy no está como tema a resolver. Los temas electorales requieren de un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para que no sea el que llega al gobierno el que acomoda las reglas de acuerdo a su conveniencia electoral”, dijo.

En este sentido, aseguró que cuando el tema tome cuerpo en el Parlamento, realizará las consultas pertinentes a los diferentes partidos políticos como así también al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro para que fije su posición al respecto.