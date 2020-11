Senadores se reunirán con el Ejecutivo para avanzar con la suspensión de las PASO

¿Habrá Primarias Abiertas y Obligatorias para las elecciones 2021 en Salta? Todo parece indicar que no, que las mismas se suspenderían pero esa decisión dependerá de lo que determine el Senado de la Legislatura Provincial cuando analice y debata el tema.

En medio de la puesta sobre la mesa de la suspensión de las PASO para los comicios del año entrante, este miércoles los miembros de la Cámara Alta mantendrán una reunión con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, para saber la postura del Ejecutivo y poder avanzar hacia su decisión final.

Así lo adelantó por CNN Salta -94.7 MHZ- el senador Jorge Soto, quien en primer lugar recordó que ya hay un proyecto “con media sanción de Diputados que fue aprobado a fines del año pasado, que establece la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única papel en reemplazo del voto electrónico”.

Mientras tanto en el Senado hay más y variados proyectos enmarcados en la cuestión, que proponen la eliminación de las Primarias, el uso de la ficha limpia, la eliminación de candidaturas dobles, etc. “El tema se está debatiendo, se hizo una ronda de consultas con la totalidad de los partidos políticos de la provincia y faltaba el diálogo con el Poder Ejecutivo”, agregó Soto.

Sobre este punto, anticipó que en la tarde de este miércoles “habrá una reunión a las 18.00 horas, se reunirá la Comisión de Legislación del Senado, en diálogo con el ministro de Gobierno que nos va a plantear la postura del Ejecutivo”, la cual se manifestó hace poco. “He leído que el gobernador ya se ha pronunciado que vería la conveniencia de la suspensión de las PASO, así que creo que vamos en esa línea que coincide con la mayoría de los legisladores”, puntualizó el senador.

Sobre los argumentos, Soto dijo que no solo es por la cuestión económica y la crisis sanitaria, “también está el desgaste de todos los partidos, las Primarias no cumplen hoy en día el objetivo que con las que se implementaron en el 2011”, como así la cantidad de veces que se impone al ciudadano para ir a votar. “Debemos estar a la altura de las circunstancias, no sabemos cómo será la cuestión sanitaria de la provincia, pero cualquier cambio o modificación en el sistema electoral, debe ser considerado en un año sin elecciones, no podemos hacerlos sobre la hora”, concluyó en diálogo con La mañana de CNN Salta.

“Deberíamos hablar no de la eliminación, sino de la suspensión, (pero) eso vamos a terminar de decidirlo antes de sacar dictamen y tras escuchar al Ejecutivo”