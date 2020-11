Vecinos indignados por un microbasural crónico en Las Moras

Carla dialogó con InformateSalta para denunciar la situación que viven en barrio Las Moras, ubicado al costado de la Circunvalación Oeste, justo en el ingreso a Atocha con la acumulación de basura en un parador a escasos metros del barrio que crece a diario.

"En la rotondita donde está la parada del colectivo, empezaron con un par de bolsas y nos llegaron a tirar bolsas con carne de vaca, se nos llenó de perro, bichos y un olor asqueroso, la gente al ver que iban tirando basura siguieron tirando más" lamentó.

Desde la empresa de recolección de residuos les explicaron que deben tramitar el servicio por intermedio de la Municipalidad, ya presentaron su caso y esperan una solución a esta problemática. Además plantearon la situación que viven sin contar con recolección de residuos en el mismo barrio.

"No nos pasa el basurero por el barrio, no está asentado como corresponde, no tenemos todo para estar asentados en la Municipalidad, hicimos una nota para ver de solucionar el tema porque ya somos muchas casas"

Esperan al menos contar con un cesto en la rotonda para sacar ellos sus residuos y evitar esta acumulación de basura a cielo abierto.

