Postrada en una silla de ruedas espera que el PAMI le envíe la prótesis "correcta"

Azucena Ponce vive en Metán, es afiliada del PAMI, y hace 3 años sufrió un accidente de tránsito. Por sus múltiples fracturas debió ser intervenida quirúrgicamente. Estas intervenciones fueron en 4 oportunidades por envío erróneo de la prótesis de parte de la Obra social.

Hoy, postrada, Azucena pide a PAMI el envío correcto de la prótesis y así volver a caminar. "No me alcanza el sueldo para decir que me voy a comprar una prótesis. Pido por favor que me manden la prótesis adecuada para que me operen porque ya me operaron 4 veces, tres veces me pusieron distintas prótesis y no me sentó bien, me tuvieron que sacar de nuevo".

Agregó "Me accidenté hace 3 años y me operaron y me sentó mal, se me hacía mucha pus, no me sanaba y bueno me tuvieron que intervenir de nuevo. Me pusieron la segunda y se me salió el tornillo. Me pusieron el tercero y me tuvieron que volver a operar porque no me sentaba bien, se me hacía pus y un sangrado que no me paraba, no podía ir a fisioterapia porque votaba sangre y pus".

Por último dijo a través de Multivisión "No me contestan nada, me dieron un número pero no me contesta nadie, llame varias veces".