Cande Correa quiere renovar su banca y criticó la “hipocresía” de los concejales

La edil Candela Correa habló “sin pelos en la lengua” durante la entrevista que se le realizó en el programa Agenda Abierta de Somos Salta, donde manifestó entre otras cosas su malestar con la Comisión de la Mujer, el hostigamiento que recibe de sus pares capitalinos, se defendió de las críticas y reafirmó que quiere renovar su banca en el Concejo Deliberante.

En primer lugar Correa se refirió a los femicidios y episodios de violencia que se han registrado últimamente en Salta, recalcando su preocupación por estos casos. “Es increíble la cantidad de hechos que están ocurriendo, esto se está haciendo cotidiano y verlo todo el tiempo como algo natural, creo que no debe pasar”, consideró. En ese punto se refirió al esfuerzo que desde el Concejo Deliberante, junto al Polo de Mujeres, realizan para asistir a las damnificadas.

Sin embargo recalcó que se retiró de la Comisión de la Mujer ante el “mal ambiente” que hay dentro. “No es un ambiente al que estamos acostumbrados, que somos todos amigos, ¿para qué vamos a mentir? No hay amistad en la política y cuando venís de afuera te cuesta más, a mí me cuesta muchísimo”, dijo en primer lugar. A esto agregó que tras dejar la Comisión “le dije a mis compañeras que voy a seguir presentado proyectos, pero no puedo estar” dentro.

Si bien no quiso dar nombres, espetó que “hay mucha hipocresía, yo quiero trabajar tranquila y no puedo estar en un lugar donde no me siento bien, todo el tiempo son palos, hostigamientos, así que prefiero trabajar desde afuera”.

Defensa

Por otra parte, Correa se defendió de las críticas que recibió ante los “bloopers” que protagonizó en algunas oportunidades. “Así soy yo, si tuviera un papel armado no sería Cande Correa, soy como cualquier ciudadano con sus errores, todos los días aprendo algo nuevo; (pero) si no lo hubiera hecho yo y lo decía otro, pasaba, pero como soy alguien que no viene de la política, que tiene que pagar derecho de piso, es mucho más difícil para las mujeres como yo, con la exposición que tengo”, argumentó.

“Hay concejales que hacen TikTok y nadie les dice nada, se andan fijando en lo que yo hago y no en los más de 50 proyectos que presenté”

Pese a todo la edil se mostró firme en sus convicciones y adelantó que le gustaría renovar su banca en las elecciones del año entrante: “Si hay algo que no tiro es la toalla, si la gente cree que es conveniente votarme de nuevo para concejal o lo que fuera, lo veremos; a mí me gustaría volver a ser concejal porque creo que tengo mucho más para aprender”.

A esto dijo que no le interesa llegar a la Legislatura porque el cargo “te aleja” de la gente y a ella le gusta el contacto con el vecino. Tampoco le interesa la intendencia, pero sí “tengo otro sueño, me gustaría en algún momento ser ‘algo’ nacional, pero nada más”, concluyó la entrevista.