Ricardo Villada: “Se ha trabajado muy bien en el equipo y también con la Legislatura”

El ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Villada, hizo en Sin Vueltas de InformateSalta un balance del trabajo que realizaron como equipo de gobierno durante el 2020.

“Algunos ya veníamos con una experiencia anterior acompañando al gobernador. Muchos hemos sido funcionarios, otros legislativos. Otros debieron incorporarse a un gran desafío, muchos ministros son nuevos en este equipo y tienen sus necesidades de adaptación” señaló el funcionario provincial.

Destacó que Gustavo Sáenz, “genera mucho espacio para poder ejercer la responsabilidad que uno tiene con mucha libertad para hacerlo”. Por eso, consideró: “Creo que se ha trabajado muy bien en el equipo y también con la Legislatura. Hemos avanzado en sanciones muy importante que han requerido un trabajo y permanente comunicación”.

A este balance sumó a los 60 intendentes y la baja conflictividad en las diferentes comunas, en cuanto a las situaciones de los empleados.

Ante la consulta en Sin Vueltas de InformateSalta, sobre posibles cambios de gabinete en el cierre de del año, Ricardo Villada dijo: “No me corresponde a mi afirmar eso, pero soy una persona que está en contacto con el gobernador y no he sentido que el gobernador haya pensado en avanzar en algún tipo de cambio en esta etapa”.

A pesar de esto, Villada anticipó que quizás en el inicio del próximo año sea el momento de hacer evaluaciones. “Sí seguramente al comienzo del año que viene, siempre se hacen evaluaciones para ir mejorando el equipo y hacer incorporaciones virtuosas. Viene un tiempo, donde necesitamos un 2021 donde no solamente hagamos las cosas que tenemos que hacer sino las que no se pudieron hacer durante este año”.

Balance 2020

Otro de los puntos abordados en Sin Vueltas de InformateSalta, fue el balance del gobierno provincial en un año marcado por el coronavirus. “El balance general es un balance complejo porque hemos vivido una situación de excepción muy compleja, muy dolorosa porque no tenemos que olvidarnos que hay mucha gente que ha sufrido mucho, que ha muerto y que no hay podido despedir a sus familiares”.

Ricardo Villada aseguró que debido a la pandemia del COVID-19 se aceleraron los procesos para fortalecer el sistema de salud. “Hemos podido cumplir con la palabra empeñada (…) Hemos mejorado incorporando 60 ambulancias e incorporando 10 más. Hemos transformado muchos lugares incorporando camas, camas de alta complejidad, de terapia intensiva, provisión de oxígeno”.

Mencionó además las mejoras en el hospital para Joaquín V González, Orán y Tartagal. “Y está avanzado el proceso de re-funcionalización del hospital San Bernardo que es el hospital de toda la provincia. Hemos podido poder hacer realidad el compromiso de fortalecer la atención de la salud” señaló el ministro de Gobierno.

Ante este contexto también reconoció que hubo objetivos que no se pudieron cumplir o que se están proceso. “Hay muchas cosas que no pudimos avanzar y en otras hemos avanzado en cuanto a la gestión, los planes y proyectos. Y fundamentalmente en conseguir los fondos necesarios, gobernar no solo es expresar la necesidad o importancia de las cosas, para transformar hay que hacer que las cosas pasen, y en general las cosas pasan con obras y para obras se necesitan recursos”

Recordó que el presupuesto provincial 2021, ha así duplicado el monto en obra pública. “Hemos pasado de $4 mil millones a $12 mil millones, prácticamente lo hemos duplicado y a través de gestiones del gobernador. Hemos logrado conseguir importantes recursos del gobierno nacional. En Salta a nivel nacional esta previsto una inversión de $40 mil millones en obra pública”.

Obras en los ramales ferroviarios, pavimentación de la ruta nacional 40, finalizar el Paso de Sico, refacción de escuelas, son algunas de las obras establecidas en el presupuesto que se debatirá este martes 15 de diciembre.

“Estamos convencidos que trabajar sobre esos ejes logrará mejorar la potencialidad que tiene nuestra provincia en recursos humanos, estas obras podrán generar desarrollo y trabajo” concluyó Villada en Sin Vueltas de InformateSalta.