Por Navidad, piden que el comercio pueda trabajar hasta las 23 horas

Ante la proximidad de las fiestas y considerando el incremento en suba que se ha visto de personas haciendo sus compras en el micro y macro centro de la ciudad de Salta, desde la Cámara de Comercio elevaron un pedido al COE para que, por dos días, se extienda el horario comercial a fin de “alivianar” el amontonamiento de compradores.

Al respecto del tema y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Paula Dantur, secretaria de Comercio de la Cámara, se refirió sobre dicho pedido: “Hemos solicitado al COE la extensión del horario para los días 22 y 23, para evitar mucha aglomeración de gente, muchos se juntan esos días en el centro”.

Del mismo modo indicó que el pedido prevé que la actividad comercial sea hasta las 23 horas en dichas jornadas, evitando que haya muchas personas en los locales céntricos capitalinos. “En esta semana se nota que muchos empleados públicos han cobrado, se nota gente en la calle y hay más movimiento, a veces no tanto en ventas pero sí de gente en el centro”, enfatizó.

Si bien ellos han pedido que la extensión sea hasta las 23 horas, “el COE aún no estableció el horario” tope para trabajar en la víspera de la navidad, quedando a la espera de la inmediata respuesta que anhelan desde el Comité.

Un tema no menor, en caso de darse la extensión, es qué pasará con los manteros que se apuestan en las peatonales tras el cierre de los comercios. “No sabemos qué pasará, eso lo decidirán las autoridades, nosotros solicitamos junto a la extensión que también se extienda el horario de no permitir manteros, pero no sabemos cómo nos responderán sobre el tema”, se sinceró.

Otro tema sobre el que Dantur se manifestó fue el relajamiento de las personas hacia las medidas sanitarias. “Nosotros vemos que el relajamiento es general, están todos más relajados, pero los comerciantes siguen cumpliendo con todos los protocolos, sobre todo los del centro, con respecto a la capacidad, el uso del barbijo y del alcohol en gel”, concluyó por La mañana de CNN.