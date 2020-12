Colectivos: UTA se declara “en alerta” por el retraso de fondos a las empresas

Desde el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor de Salta se manifestaron en “estado de alerta”, ante lo que señalaron sería una demora en el giro de fondos para la prestación del transporte público de colectivos, lo cual afectaría a las empresas, sus trabajadores y el pago de sueldos del próximo mes.

Al respecto y en diálogo con FM Profesional el secretario general de UTA, Miguel Barrera, amplió los detalles comentando que en la mañana de este lunes se enteró de una demora en la transferencia de los fondos a los empresarios.

Con esa demora “está corriendo riesgo nuestras prestaciones como trabajadores debido a que las empresas ya están pensando en reducir unidades y la suspensión de tareas a los trabajadores por falta de pago”, aseveró.

Del mismo modo, dijo que con este atraso tampoco se confirmó el pago de los sueldos a tiempo para el próximo mes, el cual se les corrobora una semana antes del cobro. No obstante aclaró que “estamos al día, no nos deben salarios, no tenemos salarios atrasados, nos pagaron el acuerdo, el aguinaldo”.

A esto Barrera subrayó que “no estamos diciendo que vamos a parar, estamos en estado de alerta, pero si no hay confirmación o no hay nada, ahí si vamos a decir que vamos a parar, pero por ahora estamos en alerta”.