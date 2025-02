Ciclistas infringen las normas viales y amenazan y golpean a conductores que lo advierten

Ayer domingo, alrededor de las 11:30hs. en Avenida Bicentenario, una mujer conducía por el lugar cuando un ciclista se cruzó de repente por lo que le tocó bocina tras su mal accionar, pero no quedando en eso el hecho, el sujeto le propinó puñetazos al vehículo.

La mujer que iba acompañada por su madre de 85 años, luego se detuvo en el semáforo cerca de la estación de servicio Shell para asistir también a su madre, cuando de repente pegaron un puñetazo a su vidrio.

“Había un ciclista, bajó el vidrio para decirle que le pasa y me dice te voy a matar y palabrotas irreproducibles, entonces agarro el celular para grabarlo, sacarle una foto y me tira una piña” comentó la damnificada a InformateSalta.

Como había levantado justo el celular para registrar el hecho, el golpe le dio en la mano volando su celular hacia el parabrisas y dejándole a posteriori un moretón en su dedo: “Todo eso con mi mamá de 85 años que casi se me infarta” comentó.

Luego del momento de temor, el ciclista cruzó en rojo siendo perseguido por la mujer que en comunicación a manos libres con el 911 perdió el rastro del sujeto: “El operador del 911 me decía sígalo señora así me dice por dónde va y veo si tengo un móvil cerca, pero lo perdí”, tras lo cual radicó la denuncia en la Comisaria 3ra de Tres Cerritos, la cual iría a fiscalía por violencia de género.

La mujer destacó que se trataba de un hombre de gran porte y con elementos profesionales, desde lentes hasta la propia bicicleta, quien no respetó las normas viales derivando en este preocupante hecho.

“Si atropello a un ciclista me demoran en Comisaría por más que él no vaya por donde tiene que ir, si estaciono mal o paso en rojo me multan, sin embargo, ellos no tienen patente, en vez de ir por ciclovía van por donde quieren, yo también tengo la calle rota y no me voy por la otra mano” sentenció.

No es la primera vez

La mujer relató a nuestro medio que no es un hecho aislado lo sucedido, ya que dos semanas atrás a una amiga de su hija le sucedió un hecho parecido.

“Le tocó bocina al ciclista que se le cruzó, llegó al semáforo, ella tenía el vidrio abierto y estaba distraída, le agarraron la cabeza y se la reventaron contra el volante quebrándole la nariz” relató preocupada.