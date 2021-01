Cruce político: Vilariño acusó a la diputada Alcira Figueroa y ella lo desmintió

Parece que la llegada del 2021 encendió la caldera del año electoral que se viene por delante, comenzando con el primer “cruce político” en Salta, en este caso desde el Partido de la Victoria, con acusaciones y desmentidas entre dos de sus figuras.

Los involucrados en este entredicho son el dirigente José Vilariño y la diputada nacional Alcira Figueroa. Ocurre que el primero aseveró que Figueroa no es parte del Partido de la Victoria. “Es una compañera que, por ahora, vino actuando de manera sola, no de manera integral al equipo”, manifestó el dirigente, según reproduce el medio Cuarto Poder.

“Ella no está afiliada al partido. Este proceso electoral lleva meses, más con los tiempos de pandemia”, agregó Vilariño sobre la situación de la legisladora nacional, quien asumió en reemplazo de Juan Ameri en la Cámara Baja del Congreso.

Tras estas acusaciones, Figueroa no se quedó callada rechazando lo dicho a través de sus redes sociales. “Vilariño miente expresando que no soy del Partido de la Victoria, ¿Qué intenciones tiene?”, se escudó en primer lugar.

A esto respondió con otras acusaciones. “Que digan que no estoy afiliada al PV. Que hayan hecho desaparecer mi lista como candidata a Diputada Provincial en el 2019 del juzgado electoral. Que hayan movido tierra y cielo para que no asuma como Diputada Nacional en octubre. Que no nos hayan avisado del congreso del partido (…), creo que es demasiado”, reclamó.