Manteros en Reyes Magos: "Logramos que no corten las calles como solía suceder"

Durante las fiestas de fin de año y en la previa a los Reyes Magos, impactante fue la imagen que se vio en las calles del centro de Salta Capital de la gente que fue a hacer las compras y buscando regalos.

Al respecto y habiendo finalizado el tiempo de las fiestas InformateSalta dialogó con el director de Control del de Uso en la Vía Pública de la Municipalidad, Vicente Cordeyro, quien resaltó el buen acuerdo al que llegaron con los manteros para que no se amontonaran en el microcentro.

“Creo que el balance que podemos hacer es positivo, a partir del 22 de diciembre iniciamos una nueva metodología de trabajo, con reuniones con los referentes, estableciendo un perímetro de tolerancia, configurando espacios abiertos en plaza Francia (del parque San Martín) que se respetaron los días 5 y 6 de enero”, indicó.

Del mismo modo remarcó que, gracias a este entendimiento de sectores, “tuvimos las peatonales liberadas el 24, el 31 y el 5, logramos que no corten las calles como solía suceder, me decían los referentes de las playas de estacionamiento que hubo flujo normal, algo que no pasaba años anteriores”, destacó el funcionario.

Sin embargo y ante la insistencia de algunos ambulantes de apostarse en las peatonales, Cordeyro reconoció que “es una pelea del gato y el ratón, de ningún modo están habilitado a instalarse, los parámetros son evitar la violencia y mediar para que no haya incidentes”, aseveró.

Salmonella

Por otro lado Cordeyro se refirió al trabajo para prevenir la salmonella en la venta de alimentos por el centro capitalino. “Nuestros inspectores están profundizando los controles en la Balcarce, en la Av. Del Bicentenario, el paseo Güemes, hicimos diferentes infracciones estos días, y a la gente ambulante se les dan los protocolos a seguir”, puntualizó.

A esto sumó que ya hubo clausuras en locales y advertencias a los vendedores de comida en la vía pública: “A la gente que no cumple los requisitos, por ejemplo en el parque San Martín, se les notifica para que no se les autorice que sigan con ese comercio”, concluyó.