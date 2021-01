Diferentes sectores políticos apoyan el desdoblamiento de las elecciones provinciales

Los salteños concurrirán a votar el próximo 4 de julio para senadores y diputados provinciales, concejales de los distintos municipios y en el caso de Aguaray, intendente, según lo anunció el Gobierno de la Provincia mediante decreto Nº 39 que firmó el gobernador Gustavo Sáenz. De esta manera, las elecciones generales en Salta se desdoblan de las nacionales previstas para el mes de octubre, usando para este proceso eleccionario la boleta única electrónica.

El presidente del PJ Pablo Kosiner apoyó la medida y rescató el uso de la boleta electrónica: “Salta está mostrando un paso distintivo en el sostenimiento de una política pública de Estado que ha permitido democratizar el sistema político con una herramienta que ha igualado oportunidades en los partidos políticos y ha suprimido intermediaciones”, señaló el dirigente.

Desde su visión dijo que el decreto de Sáenz “ha ratificado un sistema que al ser sostenido por un nuevo gobierno deja de ser una política de un sector determinado para constituirse en una política de estado”.

En lo que se refiere al desdoblamiento de las elecciones. Kosiner sostuvo que “la fecha elegida es una facultad constitucional del gobernador de la provincia, que fue ejercido en plenitud siguiendo una tendencia mayoritaria en nuestra provincia del desdoblamiento de elecciones”. Opinó que se le permite a los salteños “poder analizar claramente los distintos escenarios, el local y el nacional, de una de una manera más contundente”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados Esteban Amat recordó que en la Legislatura “se está trabajando el tema desde hace tiempo, porque nos parece importante que prioricemos las elecciones provinciales” y enfatizó el hecho de “que en Salta tengamos una fecha cierta para para las elecciones generales”.



Con relación a los sectores políticos que no están de acuerdo con el desdoblamiento, el presidente de Diputados dijo que “las elecciones de Salta no tienen que referenciarse con las nacionales; pero hay espacios que pretenden prenderse de gestiones que no les son propias”.

Destacó la aprobación unánime de la ley que suspende las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el costo económico, además de la situación sanitaria provocada por la pandemia y opinó que la Nación ya debería haberse expedido al respecto.

Jorge Oscar Folloni que con su lista Movimiento de Recuperación Renovadora se propone como candidato a la presidencia del Partido Renovador de Salta (PRS) en las internas partidarias, también consideró “una decisión oportuna y acertada” fijar las elecciones generales provinciales para el 4 de julio: “Separando totalmente la provincial de la nacional, la ciudadanía puede evaluar mejor”, indicó.

El histórico dirigente también se manifestó a favor de la suspensión de las PASO provinciales y de la utilización del voto electrónico que “ha dado buenos resultados en la igualdad y gastos de los partidos, además no haberse comprobado defectos que las mismas cartas orgánicas partidarias no puedan solucionar”, afIrmó.