Cobro del IFE: Edil destituida en San Lorenzo se encadenó para que le devuelvan su trabajo

Pese a que pasó tiempo desde que se dio a conocer, siguen las repercusiones en torno al escándalo que se desató con el cobro indebido del IFE por parte de funcionarios, políticos y legisladores salteños, polémica que tomó hasta repercusión nacional.

Ahora, una ex concejal de la localidad de San Lorenzo, que fue separada de su cargo por verse involucrada en el cobro, se encadenó en las oficinas municipales para pedir que sea restituida como empleada en la comuna, cargo que le corresponde según afirma, más al estar embarazada.

En diálogo con Telefé Salta la ex edil Mónica Melisa González amplió los detalles de su demanda: “Quiero que me devuelvan mi trabajo, que me incorporen como empleada municipal, tengo 9 años como empleada de planta permanente”.

Del mismo modo manifestó que “me destituyeron de mala manera, injustamente porque no se pudo demostrar que yo había cobrado el IFE”, se defendió. Mientras tanto puntualizó que “no tengo una remuneración desde hace 5 meses, no pude ir a Anses, tengo mi hija de 6 años y un embarazo de alto riesgo de 7 meses”.

“Solo pido que me reincorporen en la planta permanente, nada más”

González comentó que en la mañana de este lunes “solicité que lo llamen al intendente, me dijeron que iban a llamar a la policía, por eso tomé la determinación de encadenarme, pido que me devuelvan el trabajo, me corresponde”.

A esto se animó a denunciar que su situación “es abandono de persona, yo presenté certificado de embarazo de alto riesgo, me cortaron la obra social en noviembre y en el centro de salud ya no me quieren atender”, dijo la ex edil agregando que en este tiempo trató de subsistir con la venta de empanadas.