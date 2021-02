“En tiempo de pandemia, hablemos de Educación…”

A un mes del comienzo de las clases, y en medio del debate sobre cómo será la presencialidad este año en las aulas, María Estrella Villareal escribió la siguiente reflexión para InformateSalta:

“Sabemos del esfuerzo que han realizado miles de docentes y estudiantes desde que comenzó la pandemia, esfuerzo que no cubrió la totalidad de niños y jóvenes a lo largo de nuestro país, por la desigualdad de recursos en los distintos puntos del país, hoy a “pocos” días de un nuevo periodo lectivo, aún estamos discutiendo si habrá o no clases presenciales.

La pandemia continúa, con otras variantes, con otras cepas, con un pueblo “gastado” de encierros, cuidados, controles…donde son muchos los que partieron en manos del covid19, y en este panorama, nuevamente se instala el debate, ¿Habrá clases presenciales?

Sucede que la EDUCACION siempre está en el medio de pujas, porque ahora, se instalara la polémica de los protocolos, de la infraestructura escolar, de la vacunación de docentes, de si los niños contagian o no, de las paritarias docentes, de si el inicio es el 17/02 o el 1 de marzo, y un sinfín de etcéteras.

Para no perder de vista el tema, podemos decir que solo en nuestro país estuvimos todo el año 2020 sin clases presenciales. ¡¡¡MUCHOS ACUERDOS entre gobierno y gremios y con una virtualidad que por supuesto, NO LLEGO A TODOS!: La EDUCACIÓN ES UN DERECHO, es una política de estado que, aún en pandemia debe resguardarse, para que no colapse una Nación.

“No es esencial”, la educación no es esencial, esta y tantas manifestaciones parecidas pululan y también insultos, expresiones inconvenientes para tratar el tema, pero resulta que hay decisiones de que la escolaridad presencial comience este año, y como ya estuvimos todo el 2020 con clases virtuales y sin usar los edificios escolares, es casi lógico entender que se estuvieron preparando para la vuelta a clases!...parece que no es así, parece que quienes estuvieron muy silenciosos el año pasado, hoy, ahora que regresara la presencialidad comienzan con los consabidos reclamos de todos los años; como si fuera este un año normal, y NO, NADA ES IGUAL. Se cambiaron las rutinas, hay que aprobar protocolos seguros y graduales para que TODOS los estudiantes puedan regresar a las aulas y garantizar que los docentes no corran riesgos, entonces, si hay decisión del regreso a clase PRESENCIAL.

¿Por qué no se consideró a la comunidad docente esencial para recibir la vacuna? Hay muchas preguntas que no tienen explicación, sin respuestas. Lo único que tenemos que valorar es el regreso a clases, no se podrá revertir el costo de un año más sin educación presencial, donde no solo hay contenidos escolares, está la construcción personal de cada estudiante en juego; y si hay que cerrar por los rebrotes, se hará como paso en varias partes del mundo, pero el único lujo que no podemos perder es el derecho a educar-nos.

A quienes tienen la responsabilidad de decisión sobre el tema, solo le pido que piensen que país quieren para sus hijos, nietos…”.