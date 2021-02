Tartagal: "Simplemente estuve en el lugar preciso en el momento adecuado"

Tartagal atraviesa días movidos, no solo por lo ocurrido por las donaciones para comunidades originarias que fueron retenidas, sino también por el escándalo que se desató en las últimas horas, al informarse que periodistas y líderes sociales recibieron la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, la cual por ahora solo se aplica a personal de salud.

En medio de las repercusiones y en diálogo con CNN Salta - 94.7 MHZ el periodista Marcelo Torres, uno de los vacunados, habló al respecto defendiéndose de las críticas y explicando qué fue lo que pasó.

“Una explicación más que lógica es la realidad, simplemente estuve en el lugar preciso en el momento adecuado, fui a cubrir la vacunación”, sentenció Torres en primer lugar rememorando que el 29 de diciembre aproximadamente había iniciado la vacunación en Tartagal en medio de un clima de incertidumbre aún sobre los efectos del remedio ruso contra el COVID-19.

Según contó, llegó con otros periodistas a cubrir la vacunación cuando entre los profesionales de salud presentes algunos “comenzaron a recular”, es decir que dieron marcha atrás y decidieron no aplicarse. “Ante la negativa instantánea que no se quisieron vacunar, con los frascos abiertos, preguntaron quiénes se querían vacunar de los que estábamos ahí, entonces yo dije que sí” quería, puntualizó.

“Hubo gente (de salud) que cuando llegaron no quisieron vacunarse y se dio esa situación”

En cuanto a la polémica suscitada recientemente, Torres espetó que en una entrevista radial que realizó al ministro de Salud, Juan José Esteban, le comentó al aire que se había inoculado. “’Qué lástima me dijo, algo así por el estilo”, trató de recordar la respuesta.

No obstante lamentó que haya quienes “quieren hacer ver mal a Tartagal de manera nacional (…), interrumpir el tratamiento oncológico me parece más grave que se haya usado una vacuna en alguien que no es de salud como yo”, se defendió. Junto a esta crítica, también apuntó contra el gerente del hospital de Tartagal, el doctor Juan López: “Desde hace rato se debería haber ido, si te portás mal yo te digo que no vengás más”.