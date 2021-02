Zottos cruzó a Grande en el Congreso: "Es un informante de la AFIP"

Ayer, en la sesión especial de Diputados, en la que se aprobó el proyecto de ley que impide al Estado tomar deuda sin la aprobación del Congreso, el diputado nacional Andrés Zottos, del interbloque federal, realizó graves acusaciones en contra de su colega local, Martín Grande, del Pro.



Andrés Zottos, en los 10 minutos tomados para hacer cuestiones de privilegios, respondió a una acusación realizada por Grande, quien el 30 de noviembre del 2020, en una sesión de la Cámara de Diputados, había pedido protección por supuestas presiones que sufría por parte de Zottos y del Procurador General, Abel Cornejo.

Recordó que Martín Grande había atribuido las presiones a su reclamo por celeridad en la investigación penal de la causa denominada como “fraude con facturas apócrifas” en perjuicio de la Municipalidad de Salta, hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018.



Por ello, Grande pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que investigue esas presiones y que se lo proteja.

Ayer, en tanto, Zottos retomó el asunto y pidió que se profundice la investigación, a la vez que afirmó que lo sucedido, en realidad, fue parte de una maniobra de Grande, quien habría operado para implicar al actual gobernador, Gustavo Sáenz, en la causa penal de las facturas apócrifas, por la cual fue detenido e imputado el empresario Matías Huergo, ahora libre.

“(Grande) no dice toda la verdad, pues a él lo citaron porque dijo que tenía conocimiento e información de las maniobras, razón por la cual su obligación era la de aportar esos datos”.

“Se molestó cuando sostuve que debía presentarse ante la Justicia, sino se convierte en cómplice, o bien, que renuncie a sus fueros y preste declaración, por lo que no se entiende por qué su pedido de protección a este cuerpo, a menos, claro, que esté nervioso”, dijo.

En seguida, Zottos develó que Grande fue a visitar a Huergo a la cárcel, pero no sólo porque eran amigos, sino que “fue a proponerle que con la figura del arrepentido, él podía salir de la cárcel. Y también le dijo que ya había hablado con (Marcos) Peña, pues ya tenía todo armado para acusar al actual gobernador, de que estaba implicado en ese fraude”.

Indicó que esto fue confirmado por el asesor legal de Huergo e incluso afirmó que hay pruebas de esa proposición.

“Esto lo dice el propio abogado, Sebastián Espeche, defensor de Huergo. Tengo las grabaciones, las que voy a poner disposición de este cuerpo, como así también toda la documentación, porque sería bueno que lo citen a Huergo y al Procurador, que le hizo una querella a Grande”. “Pido que la comisión avance, que se vaya a fondo sino es una falta el respeto a todos en este cuerpo, cuando no dice toda la verdad”.





¿Informante de la AFIP?

Zottos, sostuvo que Grande “tiene una denuncia en la Fiscalía Federal 7, en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, donde es investigado por ser informante de la AFIP”.

Asimismo, y nuevamente en referencia a Grande señaló que “no sé porque se preocupa y está nervioso, si uno no tiene nada no hay porque estar nervioso”

“Quiero agregar que yo no sé cuál es el apriete que tiene Grande, probablemente sea su consciencia, pues no hay otro motivo”.

“No sé por qué está tan preocupado y tan nervioso si no sabe o no ha hecho nada. Es una vergüenza que haya pedido protección a este cuerpo, faltándole así el respeto a la institución”, insistió el legislador.

Zottos acusó a Grande de “no decir la verdad y falsearla” respecto al llamado “caso Huergo”, de facturas apócrifas, que afectó al municipio de la capital provincial; y “faltarle el respeto” a la Cámara y sus integrantes a la que, en noviembre pasado, pidió “protección” por supuestas presiones en las que involucró también al Procurador General de Salta, Abel Cornejo Castellanos.

Ahora, a partir de esta exposición, se espera que la Comisión de Asuntos Constitucionales, trate la cuestión planteada por el diputado Zottos, quien se comprometió a colaborar con la misma aportando para ello, las grabaciones y documentación relacionada al caso, lo cual deberá ser evaluado por los integrantes de dicho cuerpo, para posteriormente resolver respecto a los planteos realizados.