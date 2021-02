Vizzotti se comprometió a “garantizar la equidad en el acceso a las vacunas”

Carla Vizzotti, flamante ministra de Salud de la Nación, comunicó esta tarde su primer mensaje tras asumir esta tarde en su nuevo cargo. Allí indicó: “Fortaleceremos los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el cumplimiento de la planificación prevista”.

En su breve publicación, la ex secretaria de Acceso a la Salud comenzó refiriéndose a Alberto Fernández, quien esta tarde la recibió en la Quinta de Olivos para su nombramiento formal: “Agradezco al Presidente por su confianza al darme esta responsabilidad, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”.

Y completó: “Es decisión del Presidente que llevemos adelante el plan de vacunación más grande de nuestra historia con la mayor celeridad y ofreciendo a cada argentino y argentina la tranquilidad de que todas las vacunas se administren de acuerdo a precisos criterios sanitarios”.

En una ceremonia con bajo perfil y sin discursos, el mandatario le tomó juramento a Vizzotti, quien asumió formalmente al frente de la cartera que hasta ayer conducía Ginés González García.

La llegada de Vizzotti al ministerio se dio tras la escandalosa salida que protagonizó el ex ministro; todo luego de que el periodista Horacio Verbitsky, quien también en una entrevista radial, habló sobre este “vacunatorio” al que solo accedían los funcionarios o quienes tenían llegada directa al ex ministro. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló Verbitsky.

brindar el primer mensaje tras suceder a Ginés González García.



ComentariosEnviarImprimir





Carla Vizzotti, flamante ministra de Salud de la Nación, comunicó esta tarde su primer mensaje tras asumir esta tarde en su nuevo cargo. Allí indicó: “Fortaleceremos los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el cumplimiento de la planificación prevista”.

En su breve publicación, la ex secretaria de Acceso a la Salud comenzó refiriéndose a Alberto Fernández, quien esta tarde la recibió en la Quinta de Olivos para su nombramiento formal: “Agradezco al Presidente por su confianza al darme esta responsabilidad, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”.

Y completó: “Es decisión del Presidente que llevemos adelante el plan de vacunación más grande de nuestra historia con la mayor celeridad y ofreciendo a cada argentino y argentina la tranquilidad de que todas las vacunas se administren de acuerdo a precisos criterios sanitarios”.

En una ceremonia con bajo perfil y sin discursos, el mandatario le tomó juramento a Vizzotti, quien asumió formalmente al frente de la cartera que hasta ayer conducía Ginés González García.

POLÍTICAVizzotti juró como nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González García

La llegada de Vizzotti al ministerio se dio tras la escandalosa salida que protagonizó el ex ministro; todo luego de que el periodista Horacio Verbitsky, quien también en una entrevista radial, habló sobre este “vacunatorio” al que solo accedían los funcionarios o quienes tenían llegada directa al ex ministro. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló Verbitsky.POLÍTICALas explicaciones de Jorge Taiana y Eduardo Valdés tras recibir la Sputnik V

48 horas antes de que se destaparan estos sucesos, González García había hecho mención al plan de vacunación. Allí explicó que “para el final” de la vacunación “quedará la población que no es de riesgo específico, pero esta primera fase consiste en trabajar sobre los vulnerables y los que necesitamos que estén sanos, después será el resto”.

González García había hablado de las “vacunaciones VIP” tres días antes de su renuncia. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, a González García le plantearon el siguiente interrogante: “¿Qué le pasa cuando ve en las noticias (se debe enterar al mismo tiempo que nosotros) que un intendente, la mujer, el chofer, se vacunan, que en Salta se vacunan militantes sociales y demás?”.

El ex funcionario respondió: “No, no me gusta, no me gusta. Nosotros… A ver, yo tengo dos subsecretarios que están enfermos y no están bien, justamente porque hemos respetado absolutamente las normas y, pese a ser trabajadores de salud, no estamos entre la prioridad de los trabajadores”. Y continuó: “Claramente, en un país tan grande, con tantas jurisdicciones, bueno, alguna travesura de este tipo… Pero me encanta que tengan sanción social y eso es lo que debe pasar”. (Infobae)