Esteban descartó la existencia de un vacunatorio VIP: "En Salta los lineamientos son claros"

En medio del escándalo que se suscitó en los últimos días por el VacunaGate y el despido de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Juan José Esteban, ministro de Salud de Salta, lamentó lo ocurrido, el “desacierto” que se produjo con las dosis y la salida de Ginés.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ el doctor señaló primeramente que “es lamentable lo del Vacunatorio VIP, ha sido una situación desafortunada, desde el inicio se nos dijo que debían ponerse (la vacunas) a la primera línea de salid que era prioridad, desde ahí seguir con la vacunación con la logística diagramada, sabiendo a quiénes estaban dirigidas”.

Pero también lamentó la salida de Ginés agradeciéndole por “el apoyo económico, la asistencia con el sistema de insumos, ha sido importante la colaboración y por eso lamento, por un lado, este desatino que ha tenido el ex ministro”.

Dicho esto y sobre la identificación de los vacunados en Salta, Esteban recordó que en la provincia “se liberan los carnets apenas se aplican las dosis, yo tengo mi carnet, una vez que se me autorizó tuve que esperar, me vacuné y me dieron el carnet”.

"En Salta los lineamientos son claros, el viernes empezamos con la vacunación de los mayores y seguiremos con el personal sanitario. Lo hemos cuidado a rajatabla" agregó el ministro.

También se refirió al Plan de Vacunación para mayores de 70 años, el cual se saturó el día de su anuncio. “Estamos trabajando con (el secretario de Modernización) Martín Güemes para mejorar el sistema, sabemos que colapsó la línea, vamos a buscar soluciones, dijo el ministro comentando que próximamente se agregarán los docentes a la vacunación cuando lleguen más dosis, arribo que deberá programarse con la nueva ministra, Carla Vizzoti

Por último, Esteban habló de la situación en Tartagal y del gerente del hospital local. “Seguramente habrá cambios, estamos esperando que se defina su situación legal, el sumario administrativo ya se inició y un gerente sumariado no puede seguir manteniendo la gestión, en estos días habrá novedades”, concluyó.